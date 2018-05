Notifiche e vaccini, la Chimisso: «Siamo tenuti a rispettare la legge»

TERMOLI. Ha destato molta attenzione la notizia delle notifiche della Polizia municipale alle famiglie dei bimbi non vaccinati fino ai 6 anni.

In merito abbiamo chiesto una ulteriore spiegazione all'assessore alle Politiche sociali, la vice sindaca Maricetta Chimisso.

L’iter da seguire era stato diramato dal Ministero della salute il 27 febbraio scorso, con una circolare molto esplicativa.

La Chimisso ci ha confermato i riferimenti normativi per l’esclusione dal servizio educativo.

«È la circolare congiunta di applicazione della legge 119/2017. Semplicemente, a Termoli come Pubblica amministrazione siamo tenuti a rispettare la legge. In ogni caso nei mesi precedenti abbiamo avviato interlocuzioni con le famiglie, anche in sintonia con l’Asrem. Senza esito. Per quanto mi riguarda la mia posizione a favore dei vaccini e di tutela dell’infanzia è ben nota. E si fonda sulla scienza».