Salvini è pronto, «In piazza con la Rivoluzione del Buonsenso»

TERMOLI. Matteo Renzi li ha definiti Promessi Sposi, quasi Romeo e Giulietta (si vogliono bene ma le famiglie non vogliono) e persino Mickey Rourke e Kim Basinger, nella puntata DiMartedì con Floris, ieri sera.

L’altro Matteo, Salvini, non se ne cura, e in attesa di scoprire come andrà a finire la partita tra Governo politico, del Presidente o immediato ritorno al voto, continua a presidiare il territorio.

«Vi scrivo queste poche righe per ringraziarvi del vostro impegno per la gazebata del tesseramento dello scorso fine settimana.

Avrete notato quanto la Nostra coerenza sia riconosciuta e premiata da chi non vuole accordi di palazzo e da chi non vede di buon occhio veti incrociati che non servono a nessuno.

Ed è proprio per questo che ai nostri banchetti e ai nostri gazebo, lo scorso weekend, sono state migliaia le persone che si sono avvicinate, e lo hanno fatto perché hanno capito che nelle proposte della Lega non ci sono false speranze, ma la promessa di riportare il Buonsenso nella vita di tutti i giorni e poter salvare questo Paese.

Molti mi stanno scrivendo in queste ore, chiedendomi di poter dare il loro piccolo contributo a quella che io amo chiamare "La Rivoluzione del Buonsenso", ed è per questo che abbiamo deciso di ritornare nelle piazze nel weekend del 2 e 3 di giugno per poter dimostrare una volta di più che la Nostra vera forza non sono banche o poteri forti, ma la Gente. La Gente per bene, la Gente normale, la Gente che chiede Buonsenso.

Quindi grazie per ciò che avete fatto e soprattutto grazie per ciò che farete, per dimostrare una volta di più che Noi stiamo con la Gente e la Gente sta con noi».

Per Salvini, “Vince la squadra”, e la chiamata a presidiare quante più piazze è arrivata ieri anche a Termoli e in Molise.