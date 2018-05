Nuovi fusti in Comune

LARINO. A meno di un mese dalle elezioni amministrative (si parla di 4 liste in agone), a Larino, i mugugni contro gli Amministratori non li sprecano più perché non ne vale la pena.

Ora la curiosità rimane dedicata ad altre fonti: ai rientri, alle riuscite, ai candidati nuovi che vogliono una Città più bella. Oggi dovrebbe essere la competenza la qualità che conta perché nel settore degli enti locali non è più possibile improvvisare. L'ordinamento è diventato un affare complesso che, se affrontato inadeguatamente, rischia di mettere in gioco anche penalmente.

Di qui la necessità per gli ‘homines novi’ di avere accanto collaboratori di provata esperienza. Naturalmente il nostro è solo un invito all’elettore a scegliere bene tra ciò che passa il convento. Nelle piccole realtà occorre guardarsi da quei candidati che lucrano voti che sanno di familismo, contando sul suffragio carpito ad amici, a parenti ed a compari. Perciò non posso che raccomandare all’elettore un voto di competenza, mai dedicato a questo od a quello quanto piuttosto a personaggi di cui ciascuno sia per vero convinto. Dunque, scegliete chi, dopo lo "sparo" elettorale, non cominci a prodursi negli usuali cicalecci. Perciò, per non rimanere delusi, "studiate" i profili di chi vi venga proposto ed abbiate sempre presente che dovrete sopportarlo per quattro anni.

Appoggiatevi soltanto a gente affidabile, che - tecnicamente - sappia ciò che deve fare. Larino era una Comunità un tempo fiorente; ma oggi conta quanto il due di picche, fiori e quadri quando la briscola sia a denari. Invece occorre che la Città ritorni a rifiorire com’era negli Anni ’60. In quei tempi felici, quando il Pd si chiamava Pci (e sotto quest'ultima sigla militavano fior di amministratori), i Consigli comunali venivano accuratamente "preparati". I "compagni" erano minoranza, assieme ai socialisti e ad altre frange. Però, nel pomeriggio che precedeva le assisi, questo schieramento pianificava l'andamento dell'Assemblea, ipotizzando ogni possibile intervento avversario. Si attrezzava in questo modo per potere rispondere "ad hoc" quali che potessero essere le circonvoluzioni verbali della maggioranza. Oggi non è più così, e tutti (da ogni parte politica) vanno allo sbaraglio in una Città, talmente abituata a "dormire", da disinteressarsi completamente di ciò che accade a Palazzo ducale. Speriamo che i rappresentanti odierni possano cambiare le cose.

All’Università di Groningen sostengono che la “disobbedienza” sia frutto dell’ambiente che ci circonda. Analoga la tesi dello psicologo Philip Zimbardo secondo cui, ove in un condominio non si sostituissero i vetri rotti alle finestre, mani ignote provvederebbero a frantumare pure quelli intatti ed il “messaggio” verrebbe recepito nel suo significato più evidente: nel caseggiato nessuno controlla e si può rompere di tutto. Perciò chi sia stato testimone di una violazione è più propenso a trasgredire. Or bene, lo stato in cui viene mantenuto il Paese corrobora tale verità. Sono veramente pochi i contesti urbanistici in cui il cittadino mostri attenzione nei confronti dell’arredo urbano; anzi, all’incuria degli Amministratori, consegue spesso il lassismo degli amministrati, prontissimi a lamentarsi ma poco solleciti a fornire esempi di virtù civiche. Invece sono le piccole cose a dare la misura della civiltà di un popolo. Perciò può essere definita “civile” soltanto quella comunità in cui la cura per i beni di tutti (e soprattutto l’attenzione verso gli altri) divenga un tratto distintivo. Oggi Larino non sembra essere un luogo privilegiato di senso civico, e gli Amministratori non sanno come riprendersi la scena. Ecco perché occorrerebbe riflettere fortemente su questi temi e ragionare sulla possibilità di concepire dei veri e propri piani comunali al fine di offrire concretezza ad una convivenza di civiltà e di cortesia: piani generali da cui far discendere azioni più articolate da attagliare a contesti di dettaglio (scuole, spazi verdi, strade, aziende, etc). La Città è di tutti, cosicché non può rimanere affidato solo ai netturbini il compito di mantenere puliti i marciapiedi. Non è ininfluente buttare a terra una cartaccia o una cicca, e non è vero che le cacche dei cani portano fortuna a chi le abbia pestate.

Claudio de Luca