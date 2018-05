In 4 a Guglionesi per conquistare l'eredità del sindaco Leo Antonacci

GUGLIONESI. Col termine ultimo di mezzogiorno, per sabato 12 maggio, tengono banco indiscrezioni anche per le amministrative di Guglionesi.

Un Comune di importanza capitale nel delicato equilibrio ad incastri in basso Molise, tra Cosib, Unione dei Comuni e ambiti territoriali di zona. Il sindaco Leo Antonacci deve per forza lasciare la mano, dopo due elezioni consecutive, a partire dal 2008, anche se il primo dei mandati terminò qualche mese prima per via delle dimissioni di una parte della maggioranza.

La lista civica Guglionesi nel Cuore, che ha ispirato gli ultimi dieci anni di governo locale, proverà a vincere per la terza volta di fila, puntando però sull’avvocato Giuseppe D’Urbano, attuale vice sindaco. Non si candiderà nel ruolo di consigliere-consigliore il sindaco uscente, ma la lista mira ad allargare il perimetro dell’alleanza civica, con l’ingresso di alcuni soggetti esterni. Il centrosinistra, dopo le sconfitte rimediate da Pasquale Marcantonio (per un pugno di voti) nel 2008 e da Cloridano Bellocchio nel 2013, si gioca la carta dell’avvocato Mario Bellotti, dirigente regionale dem.

Non dovrebbe avere buon fine il contatto avuto da quest’ultimo e dal resto dei Democratici con l’ex vice sindaco dimissionario Gianfranco Del Peschio, orientato a percorrere una strada autonoma. Infine, lo spauracchio di tutti, il Movimento 5 Stelle, che diversamente da quanto avviene a Larino e Venafro, presenta la propria proposta amministrativa. Indiscrezioni di paese danno per candidata sindaco la pediatra Giuliana Senese.