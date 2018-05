TERMOLI. Due conferenze stampa a distanza di un'ora l'una dall'altra: la prima organizzata dalla coalizione di Centrodestra al completo, in piazza Bisceglie, sul ballatoio della famigerata scala a chiocciola con le spalle al depuratore; la seconda, del Movimento 5 Stelle, si è tenuta sulla passeggiata dei trabocchi a pochi metri dal depuratore, fonte di tante polemiche.

Questa volta a differenza di quanto accade per la creazione di un nuovo governo per la Nazione, le due formazioni politiche si sono trovate a cavalcare la stessa onda, quella del dissenso profondo sull'operato fin qui fatto dall'amministrazione Sbrocca. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia che dopo 15 anni consecutivi, quest'anno a Termoli non hanno assegnato la prestigiosa Bandiera Blu.

Era quindi prevedibile che da questo fatto ci sarebbe stato un sollevamento di scudi delle opposizioni: hanno cominciato quelli del Centrodestra con Antonio Di Brino in testa, che non è andato per il sottile sull’operato del sindaco Sbrocca e della sua amministrazione. Le parole dell’ex sindaco le potete ascoltare nella video intervista allegata, ma una frase eloquente ve la riportiamo:

"Dovete sapere che per la nostra città, il peggior commissariamento che ci possa capitare di sicuro farà meglio dell'Amministrazione Sbrocca. Il signor sindaco se vuole farci la cortesia di dimettersi per il bene della città, gliene saremmo tutti infinitamente grati".

Anche l'Avvocato Michele Marone che all'epoca dell'elezione del sindaco, quattro anni fa, è stato il fiero competitor di Sbrocca ci è andato giù abbastanza duro: "Noi quello che imputiamo a questa amministrazione sulla mancata assegnazione della bandiera blu è che già dal 2015, con loro al governo, arrivò il primo segnale allarmante che qualcosa per i parametri di assegnazione non andava bene e infatti da due bandiere ce ne fu assegnata solo una per il litorale nord, mentre fu tolta a Rio Vivo.

Nessuno ha colto questo segnale importante e grave e la mancata assegnazione di quest'anno è la logica conseguenza di questo inefficiente e grave modo di governare una città importante che vive di turismo come è appunto Termoli e per questo chiediamo all'unisono che è giunto il momento che si facciano tutti da parte per non commettere ulteriori danni".

Altri interventi brevi, ma dello stesso tenore, sono stati fatti dagli altri rappresentanti come Christian Zaami, Anacleto Monti, il professor Remo Di Giandomenico che ha denunciato una grave carenza di trasmissioni dei tai e dei parametri necessari per le richieste che ogni anno fanno i responsabili dell'ente erogatore della bandiera blu.

Ha infine parlato Francesco Rinaldi che ha mostrato dei fogli con numeri inconfutabili sulla vicenda Bandiera Blu e Francesco Roberti sulla stessa linea di vedute. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche alcuni balneatori che hanno sì manifestato qualche preoccupazione sulla mancata assegnazione del vessillo blu, pur comunque restando fiduciosi sulle presenze che non dovrebbero risentire di questa notizia.

Per tutti, la parola d'ordine è che Sbrocca si dimetta dopo questo ennesimo flop per il bene di Termoli e dei termolesi.