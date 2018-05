Regionali, proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri

CAMPOBASSO. Dopo un’estenuante attesa, condita da slittamenti e ritardi abissali rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista, la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali ha finalmente visto la luce, nel pomeriggio di oggi (10 maggio 2018), in Corte d’Appello.

A qualche giorno di distanza dal neo-governatore Toma, infatti, anche i membri del nuovo Consiglio hanno ricevuto l’investitura.

Nessuna sorpresa. Sei seggi al Movimento 5 Stelle, che approda a Palazzo D’Aimmo con Andrea Greco, Patrizia Manzo, Fabio De Chirico, Vittorio Nola, Angelo Primiani e Valerio Fontana; solo due al Partito Democratico, che sarà rappresentato da Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

In via IV Novembre torna Vincenzo Niro, con Andrea Di Lucente (Popolari per l’Italia), così come Nicola Cavaliere, che sarà accompagnato da D’Egidio e Di Baggio, grazie ai tre seggi conquistati da Forza Italia.

C’è anche Quintino Pallante, per Fratelli D’Italia.

In Consiglio regionale anche Salvatore Micone (Udc), Michele Iorio (“Iorio per il Molise”), oltre alla coppia di “Orgoglio Molise”, formata da Cotugno e Cefaratti.