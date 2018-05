TERMOLI. Dopo l’incontro con l’opposizione del Centrodestra, ci siamo recati questa mattina alla passeggiata dei trabocchi dove ci attendeva tutto il Movimento 5 Stelle regionale. A fare gli onori di casa, il capogruppo al Comune di Termoli Nick Di Michele, Andrea Greco candidato alla presidenza della Regione, il senatore Fabrizio Ortis, Patrizia Manzo la più votata del Movimento in Molise, Angelo Primiano, Fabio De Chirico, Valerio Fontana e Vittorio Nola.

Nick Di Michele, prendendo subito la parola, ha detto: "Se siamo qui, è per sottolineare l'ennesimo scempio di questa amministrazione che in questi quattro anni ha fatto ben poco per evitare tutto questo; è chiaro che noi non batteremo solo su questo chiodo perché passeremmo per sciacalli. Termoli non è tutto questo, non è solo un depuratore, una bandiera blu mancata, ma è molto di più, è una città che dà molte possibilità turistiche.

Il Movimento 5 stelle vigilerà, denuncerà questo stato di cose, ma allo stesso tempo sarà propositivo. E’ chiaro che chi è al governo, quindi il sindaco e l'assessore all'ambiente che finora ha fatto ben poco, devono cercare la soluzione. Il centrodestra ha chiesto le dimissioni del sindaco? Potrebbe essere un atto di coraggio dell'amministrazione dopo tante nostre richieste che abbiamo fatto; purtroppo siamo sicuri che non andranno a casa, terranno stretti i denti fino al 2019 a meno che non escano fuori cose più pesanti di queste."

Andrea Greco ha sottolineato come oltre alla mancata bandiera blu, Termoli ha anche altre priorità a livello turistico: “La strada del porto che a ridosso della stagione estiva comporterà la sua chiusura e molteplici disagi per i pescatori, i turisti che si recheranno all'imbarcadero, i problemi in mare, il dragaggio, la pulizia bellica. Vi immaginate come sarà difficile l'entrata in porto con una nave di dragaggio e con le limitazioni imposte al transito in mare? Già è difficile in situazioni normali, figuriamoci ora a ridosso della stagione estiva turistica."

Come il centrodestra, anche i pentastellati hanno affermato come già dal 2015 erano giunti campanelli d'allarme con la mancata bandiera blu alla spiaggia di Rio Vivo e tutta l'amministrazione ha sorvolato e oggi siamo qui senza nemmeno più quella del litorale nord.

Patrizia Manzo, la super votata di tutto il Movimento 5 Stelle in Molise, ha detto tra le altre cose: "Noi sulla balneabilità delle nostre acque non abbiamo mai avuto dubbi: abbiamo un mare stupendo, e non lo diciamo noi, ma diverse analisi su vari tratti di balneazione. Eppure avere la bandiera blu significa disporre anche di una serie di servizi, avere una programmazione ambientale di sviluppo sostenibile, significa avere accesso all'acqua pubblica, alle fontanelle lungo la spiaggia, avere una raccolta differenziata anche sulla spiaggia, avere un Comune che fa la raccolta differenziata e non bisogna scaricare sui cittadini il servizio raccolta. Quindi il problema di chi è? Da quando non arrivano a casa opuscoli informativi su come si fa la raccolta differenziata? Ai tanti turisti quale campagna di sensibilizzazione arriva? Lo ripeto: avere la bandiera blu significa rispondere a tanti requisiti e aver dei punteggi che Termoli su un massimo di venti, ne ha solo uno. Vogliamo parlare di un altro requisito del quale Termoli scarseggia e fa punteggio? Gli accessi alla spiaggia per persone portatori di handicap, disagio che hanno lamentato per anni. L'amministrazione faccia una programmazione seria, i cittadini di Termoli meritano un'amministrazione lungimirante e che metta al centro di tutto, il bene comune. Io penso che il tempo di questi amministratori sia scaduto, prima vanno via, prima è meglio per tutti."

Almeno su questo punto, qui a Termoli, il Centrodestra e il M5S fanno fronte comune.