Tunnel, il Referendum al centro del prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale di Termoli, avv. Manuela Vigilante ha convocato per il prossimo 15 maggio alle ore 9.00 la prossima seduta dell’assise civica presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE " INDIZIONE REFERENDUM CITTADINO", ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE PROT. N. 19867 DEL 19.04.2018.

2. PERMUTA IMMOBILIARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO