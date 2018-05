«Tutti uniti per costruire un nuovo paese», seconda lettera aperta al Quirinale da un termolese

TERMOLI. Seconda lettera aperta ricevuta al Quirinale, nel giro di appena pochi giorni, da parte di un termolese trapiantato a Milano, che non dimentica le sue radici e l’identità territoriale.

Parliamo del signor Luigi De Gregorio, che abbiamo conosciuto nel suo cliccatissimo post sul Molise, che ha fatto pubblicare a Termolionline e al Fatto quotidiano.

Come presidente di Eritalian - Energie per la Rinascita Italiana, un’associazione di capitale umano non a scopo di lucro, De Gregorio ha voluto scrivere una lettera aperta al Capo dello Stato Sergio Mattarella, a un mese circa dalla Festa della Repubblica del 2 giugno e poi reiterato alcuni concetti alla base di un nuovo monito, quello di dare vita a un Governo della rinascita, per una vita epocale a portata di mano.

Egregio signor Presidente della Repubblica, data la situazione ad oggi mi corre il dovere morale di scrivere questa seconda lettera per confermare con argomentazioni supplementari la tesi del bisogno di unità per il Paese e quindi il bisogno del Governo "Tutti Insieme" espressa il Primo maggio.

Premesso quanto sopra, sono convinto che una svolta epocale possa essere a portata di mano. Infatti presenta degli ostacoli, ma non impossibile a realizzarla. Qui di seguito la presentazione.

Sono sufficienti le indicazioni di due paradigmi per formare un governo duraturo ed efficace che faccia rinascere il Paese? La risposta è sì, se essi vengono sfruttati congiuntamente ad un concetto caro agli innovatori "un problema è un’opportunità vista da miopi."

Il primo paradigma è il seguente: a una situazione eccezionale occorre rispondere in maniera eccezionale

E riferendoci alla costituzione di un governo del Paese i risultati elettorali, i veti, i desideri protagonistici dei vari attori hanno determinato una situazione eccezionale. I vari tentativi sono sotto gli occhi di tutti. Sembrano indirizzati al raggiungimento della quadratura del cerchio. Cioè all’impossibile.

Il secondo è: quando un problema è complesso, più cervelli insieme (invece che uno) hanno maggiore probabilità di trovare la soluzione

E riferendoci alla situazione socioeconomica dell’Italia il problema Paese è certamente complesso perché i mali sono molti. E tanti sono di elevate dimensioni. Ne ricordiamo i primi tre: la disoccupazione, il Debito Pubblico, la Corruzione.

I due suddetti paradigmi e la situazione sia eccezionale sia complessa del Paese mi hanno indotto a proporre il Governo “Tutti insieme” che dovrebbe nascerebbe dal bisogno di unità per combattere e distruggere Golia (il Debito Pubblico), il Drago della Disoccupazione che divora posti di lavoro dei quali non è dato sapere quando sarà sazio, la Ruota del Male sulla quale prosperano sinergicamente la corruzione, la burocrazia e l’inefficienza.

A suddetta proposta l’obiezione più semplice e facilmente riscontrabile in molti sembra essere "ma se non si mettono d’accordo in due, figuriamoci in cinque o più interlocutori". Ma la confutazione sopra indicata nasce dalla visione che la costituzione di un governo sia "dividersi il potere", mentre essa si scioglie come neve al sole rispetto alla concezione di un governo in cui si è "tutti uniti per costruire un nuovo paese".

Da quanto sopra, possiamo dire che ci sono due modalità per costituire un Governo. Una reale che si basa sulla logica di "Occupazione del Potere", vista nei passati due mesi con i risultati noti a tutti.Ed una immaginaria, quella proposta che si basa sulla logica “Tutti Uniti per Rilanciare il Paese”. Delle due, quella immaginaria è più reale.

Infatti quella fantasiosa avrebbe elevate probabilità di realizzarsi, se all’insegnamento dei due paradigma (“Ad una situazione eccezionale si risponde in un modo eccezionale” ed “Uniti si vince”) si aggiungesse l’Innovazione. Non quella delle macchine, dei processi produttivi e della tecnologia in generale. Ma quella del comportamento dei politici. I quali dovrebbero fare un "salto innovativo" dall’attuale egocentrismo in direzione della qualità della vita dei Cittadini e dare una reale dimostrazione di amore del Bene Comune.

In questo caso, allontanando i tatticismi egoistici e la miopia imperante a favore della lungimiranza, si ottiene l’avvio di un circolo virtuoso: dal Grande Problema Nazionale nasce l’Opportunità di Rinnovamento comportamentale della classe politica, unica chance per la costituzione di un Governo duraturo ed efficace, in cui i politici tutti uniti lavorino per la salvezza e la Rinascita del Paese».