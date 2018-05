I Comitati tornano in piazza: «Firmate per chiedere le dimissioni del sindaco»

TERMOLI. Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel domani in piazza domenica 13 maggio 2018 dalle ore 18 alle ore 20 in Corso Nazionale angolo Via Adriatica sarà possibile firmare per chiedere le dimissioni del sindaco Sbrocca.

Verrà così ripresa, in maniera più semplice e diretta, l’iniziativa di petizione popolare cui il Comitato e il Coordinamento avevano dato inizio circa un anno fa, e che in poco tempo aveva già raccolto più di 500 firme.

In questi giorni abbiamo assistito ad analoghe iniziative, che naturalmente condividiamo nello spirito, ma incontrando i cittadini in strada e chiedendo loro di aderire intendiamo soprattutto dare continuità, come da tempo programmato, alla nostra richiesta di interruzione di un’esperienza amministrativa che sta solo creando guasti alla nostra città, richiesta che da subito abbiamo ritenuto indispensabile.

Le ripetute menzogne alla popolazione, la negazione ostinata della democrazia culminata nella bocciatura dell’ennesima richiesta di referendum cittadino, la disastrosa gestione del problema depuratore, l’insistenza ottusa sul progetto tunnel con i suoi nefasti effetti: tutto questo rende necessario ridare la parola ai cittadini attraverso la loro firma, visto che ogni altra possibilità di espressione e condivisione è stata loro negata per due anni e mezzo.

Domenica sarà anche possibile contribuire alla raccolta fondi per promuovere il ricorso al Tar contro il Grande Scempio di Termoli. Non ci arrendiamo alla prepotenza e alla vendita della città.

PETIZIONE POPOLARE DIMISSIONI SINDACO DI TERMOLI

I sottoscritti cittadini di Termoli

v i s t a

l’ennesima negazione del Referendum consultivo sul tunnel;

v i s t a

l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale che di fatto privatizza le piazze Sant’Antonio e Pozzo Dolce, consentendo una gigantesca speculazione edilizia e deturpando per sempre uno dei luoghi più belli e caratteristici di Termoli;

v i s t a

la perdita della Bandiera Blu che arreca alla nostra città gravi danni in termini economici e di immagine;

c o n s i d e r a t a

la fallimentare gestione del problema depuratore portuale, che oltretutto addossa ai cittadini costi in bolletta non dovuti per un servizio gravemente carente;

v i s t i

i sempre più numerosi motivi di malcontento e di disagio provocati dall’operato

della Amministrazione comunale

c h i e d o n o

le immediate dimissioni del Sindaco di Termoli