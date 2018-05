Mezzogiorno di fuoco per le liste comunali

LARINO. Luca Fagnani per il movimento Larinascita, la vasta aggregazione trasversale condotta da Pino Puchetti e Vito Di Maria, per la civica locale. Questo il panorama dei candidati, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, attese entro mezzogiorno di oggi a Palazzo Ducale. Si erano rincorse voci anche su possibili discese in campo di Franco Rainone e Michele Palmieri, ma non sono state corroborate da fatti concreti, così come è caduta In Piedi, la lista che volevano presentare Maurizio Corbo e altri esponenti legati al territorio.

A Guglionesi, invece, paese quanto mai diviso, con 5 proposte attese al traguardo della presentazione, quelle di Gianfranco Del Peschio, Mario Bellotti, Giuseppe D’Urbano, Giuliana Senese e Antonio Tomei. Attesa l’ufficialità delle ricandidature per i sindaci uscenti di Colletorto Carlo De Simone, Nino Pellegrino Ponte a Montorio nei Frentani e Orazio Civetta a Ripabottoni, località dove già è ufficiale un antagonista, Domenico Piedimonte. Ma ci sono qui anche 4 liste presentate da agenti di Polizia penitenziaria e su questa anomalia democratica andrebbe fatta una riflessione opportuna.