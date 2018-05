Mario Orlando non ci sta e sbotta: «Di Brino, sul depuratore le colpe sono tue»

TERMOLI. Il consigliere comunale di maggioranza, Mario Orlando, risponde ai contenuti della conferenza stampa del centrodestra sul tema della mancata assegnazione della Bandiera Blu.

"In risposta alla conferenza stampa degli esponenti del centro-destra, inerente la mancata assegnazione della bandiera blu e, in particolare, all'individuazione di una delle cause della stessa nel depuratore del Porto, vorrei ricordare che quel depuratore è stato costruito proprio negli anni in cui uno degli stessi esponenti era a capo dell'amministrazione comunale, capo che avrebbe potuto opporsi a una scelta tanto scellerata come quella di posizionare l'impianto nel luogo più bello della città ovvero il borgo vecchio.

La stessa persona ha ricoperto il ruolo di sindaco anche per diversi anni dopo la costruzione del depuratore del porto senza mai preoccuparsi della manutenzione del problema della deodificazione che, fin da subito, ha caratterizzato l'impianto.

Si ricorda inoltre che il centro-destra ha amministrato questa regione per oltre 11 anni avendo nella sua compagine diversi rappresentanti politici di Termoli o residenti a Termoli: un assessore al Bilancio e due assessore ai Lavori Pubblici, oltre a diversi consiglieri regionali tra cui l'ex sindaco.

Nessuno di loro si è mai impegnato concretamente per risolvere il problema della delocalizzazione del depuratore così come tanti altri problemi atavici di cui soffre la città, ad esempio: le strade di lottizzazione impossibili da acquisire da parte del Comune e residenti presi in giro, il parco comunale la piscina lasciati all'abbandono, il mancato dragaggio del porto, un cimitero non decoroso, la manutenzione delle strade inesistente per anni, la mancata creazione di uno spazio dedicato alla cultura, nessuna creazione di nuove aree gioco per bambini, l'assenza di progettualità e di idee per una sistemazione definitiva delle opere del premio Termoli cosa che avrebbe creato un indotto turistico capace di portare benefici economici durante tutto l'anno e non solo d'estate.

Tutte queste cose invece l'attuale amministrazione non solo le ha programmate ma le ha realizzate e proseguirà nel dare concretezza a quanto già pianificato e finanziato.

L'ex sindaco, nei 4 anni del suo mandato, non è riuscito a portare a termine il depuratore del Sinarca ingarbugliando i rapporti con l'impresa che avrebbe dovuto realizzarlo e non vigilando minimamente sui lavori; problemi questi ricaduti sull'attuale amministrazione e ciò nonostante risolti, al punto che a breve l'impianto del Sinarca sarà aperto.

Per quanto concerne lo spostamento del depuratore del porto questa amministrazione è l'unica ad essersene occupata concretamente riuscendo ad ottenere un finanziamento di 3,5 milioni di euro dal Governo regionale uscente.

Colgo l'occasione per augurare buon lavoro al neo governatore Donato Toma con l'augurio che voglia collaborare con la nostra amministrazione nel raggiungere questo obiettivo".