Quattro aspiranti sindaci a Larino, 5 a Guglionesi: verso il voto del 10 giugno

TERMOLI. Alle urne in modo omogeneo sul territorio molisano alle amministrative del 10 giugno. Non c’è alcun Comune sopra i 15mila residenti e quindi non ci sarà il rischio di alcun ballottaggio balneare al 24 giugno, meno male.

Dei 14 centri chiamati rinnovare sindaci e Consigli comunali, cinque sono in basso Molise, di cui 4 nel Cratere, altri 5 in provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia.

In basso Molise situazioni differenti da paese e paese, senza che manchino le sorprese, ovviamente.

A Guglionesi confermate le 5 liste che avevamo anche preannunciato stamane: Sono cinque le liste in competizione: Gianfranco Del Peschio con “Comunità e futuro per Guglionesi”, Giuseppe D’Urbano “Guglionesi nel cuore”, Antonio Tomei “Guglionesi per tutti”, Mario Bellotti “Guglionesi riparte” e Giuliana Senese per il Movimento 5 Stelle.

A Larino, una in più di quelle attese, poiché Franco Rainone ce l’ha fatta a mettere insieme la compagine chiamata “Noi per Larino”, antagonisti Pino Puchetti “Siamo Larino”, Vito Di Maria con “Il germoglio” e Luca Fagnani “La Rinascita”.

Nel primo caso, a Guglionesi, Leo Antonacci deve abdicare per forza dopo due mandati di fila, mentre il sindaco di Larino uscente Vincenzo Notarangelo ha preferito chiudere dopo soli 5 anni la sua esperienza da primo cittadino.

Stessa scelta per Carlo De Simone a Colletorto. In questo importante centro fortorino si è a rischio commissariamento. Una solta lista, capeggiata dal candidato Cosimo Damiano Mele, “Un futuro per Colletorto” e l’obiettivo di mandare al voto il 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti addio amministrazione comunale.

Exploit di liste a Ripabottoni, ma solo due delle sei in campo, quelle del sindaco uscente Orazio Civetta e dello sfidante Domenico Piedimonte, sono competitive, altre 4 fanno capo agli agenti di Polizia penitenziaria, Nicola Barbiero, Carlo Evangelista, Francesco Di Vico e Fabrizio Picano. Infine, Montorio nei Frentani. A contendere la riconferma a Nino Pellegrino Ponte ci sono Andrea Albino, Enzo Cirella, Enzo Scigliano e Giampaolo Villano.