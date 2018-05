A Ururi si dimette l'intero gruppo di minoranza

URURI. Giovedì 10 maggio si è svolto il primo consiglio comunale dopo la mancata corsa dei carri, com’era prevedibile in un clima infuocato a seguito del botta e risposta per mezzo stampa da parte dell’amministrazione comunale e della minoranza capeggiata da Teresa Intrevado. Che ci si soffermasse sul tema “Carrese” era quasi scontato, ciò che, invece ha lasciato tutti di stucco, sono state le dimissioni in blocco di tutto il gruppo di minoranza dal momento che, dalle parole della capogruppo Teresa Intrevado, la maggioranza non avrebbe nemmeno il senso dell’amministrazione rispondendo “malamente” ai ragazzi, carristi e non, che su Facebook dissentivano dalla scelta, operata dall’amministrazione, di non svolgere, preventivamente, la manifestazione dei carri.

L’amministrazione comunale non è amministrare sé stessi, dice la Intrevado, bensì amministrare i bisogni della gente. Il clima si è surriscaldato quando la maggioranza intendeva rispondere ma gli sarebbe stato impedito dalla Intrevado che non intendeva ascoltare repliche in quanto, la sua era solo una comunicazione depositata agli atti su cui non c’era bisogno di aprire un dibattito, essendo i fatti arcinoti anche dai mezzi stampa. A questo punto, alcuni membri della maggioranza, segnatamente Giacinto Iacampo, Pietro Dilorenzo, sentendosi privati della facoltà di replicare alle accuse, sono usciti dall’aula. L’ordine è stato riportato dal segretario comunale che ha sottolineato, senza entrare nei particolari della comunicazione, che protocollerà le dimissioni avvertendo i tre consiglieri di minoranza che decadranno dalla carica di consiglieri e che si vedrà dopo chi gli subentrerà.

A questo punto la minoranza ha abbandonato l’aula ed i consiglieri di maggioranza che si erano allontanati, sono rientrati ed hanno espresso il loro parere e le loro repliche che precedentemente, gli erano state impedite. In particolare l’assessore Dilorenzo, il quale soffermandosi sulla famosa lettera della minoranza spiega, prendendo solo un passaggio, che si evince la totale incompetenza e ignoranza di chi ha scritto la lettera sul tema delle Carresi perché il Cuv non ha nulla a che vedere con la Commissione di Vigilanza, poiché, quest’anno, dopo l’introduzione dell’ordinanza Gabrielli, la normativa è molto più restrittiva nel senso che il sindaco non può emettere nessuna ordinanza se non vengono rispettati tutti i punti della normativa vigente. Anche il sindaco Primiani, per chiudere il cerchio, ha voluto dire la sua, promettendo che verrà fatto un consiglio comunale monotematico per aiutare a far capire a tutta la cittadinanza tutto l’iter che ci ha portato a quella decisione.

Quel giorno, il Primo maggio, ricorda il Sindaco, non si poteva invitare tutta la cittadinanza e si è pensato di far partecipare il parroco, ed i carristi che erano gli attori principali della corsa, la Cuv, nella foga generale c’è stata pure la dimenticanza di convocare il comandante dei carabinieri. Si doveva decidere, in pochissimo tempo, se scendere giù, allestire tutto il percorso o fermarsi. Durante la riunione, ha evidenziato il sindaco, è stato deciso all’unanimità, senza pressioni su nessuno, di rinunciare perché sarebbe stato impossibile. Poi è chiaro che c’è qualcuno tra gli appassionati, più radicale che avrebbe voluto scendere ugualmente per provare a correre, ma purtroppo, certe frange più integraliste si sono ovunque.

Dopo queste spiegazioni, il consiglio è potuto partire con la discussione dei punti all’ordine del giorno che sono stati, ovviamente, approvati all’unanimità con la sola maggioranza. Dopo la discussione e approvazione degli argomenti in oggetto, il Sindaco ha voluto premiare Enrichetta Glave, che alcuni giorni prima aveva presentato con tanto successo anche a Ururi il suo libro di poesie “Arilli di Melograno”. Con questa targa il sindaco e l’amministrazione comunale intendono esprimere profonda gratitudine e riconoscenza all’autrice dell’opera che racchiude, attraverso le sue parole, il sentimento e l’anima del nostro territorio, esaltandolo.

La sua penna è uno scrigno di sogni che alimentano il coraggio ed il valore di noi ururesi. Ad Enrichetta sono andati gli applausi e gli auguri di tutti, augurandole un futuro luminoso che porti lustro a Ururi!

L’opposizione si è dimessa fornendo questo documento: «Ururi versa in uno stato di salute sociale ed economico grave, quasi comatoso: la sofferenza delle attività commerciali; l’assenza di prospettive dell’attuale amministrazione comunale; i difficili rapporti tra la stessa amministrazione e i cittadini; la totale assenza di risposte da parte della medesima ai problemi della nostra comunità; il mancato rispetto del ruolo dell’opposizione…tutto questo è stato più volte e inutilmente denunciato, da ultimo-ma non per ultimo-con la questione delle Carresi. Al gruppo di opposizione, pertanto, non è rimasta opzione alcuna se non quella delle dimissioni, rassegnate nella seduta del Consiglio Comunale del 10 maggio. Infatti, risultando vano ogni tentativo da parte della stessa opposizione di sollecitare l’amministrazione a rispettare i vari punti del programma con cui quest’ultima ha vinto la sfida elettorale e di rispondere ai problemi della gente senza la solita alzata di bandiera bianca giustificando l’incapacità di governare con la scusa di carenza di fondi, il principio base della buona politica e del buon senso ha portato i tre consiglieri di opposizione a dimettersi per rispetto dei suoi elettori. Se il sindaco e la sua maggioranza non sono in grado di svolgere il proprio ruolo…esistono le dimissioni anche per loro e forse sarebbe il caso di pensarci seriamente nell’interesse del paese, che di certo ha conosciuto tempi migliori!»