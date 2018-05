Facciolla ringrazia Frattura: “Ha rappresentato l’essenza della mia esperienza politica”

CAMPOBASSO. A lui e a Micaela Fanelli spetteranno, a Palazzo D’Aimmo, i due seggi dell’opposizione targata Partito Democratico. Eppure, nonostante il nuovo corso della Regione Molise sia ormai stato sancito, Vittorino Facciolla getta indietro lo sguardo, per ringraziare chi ha condiviso con lui momenti e obiettivi dell’undicesima consiliatura.

“La ricorderò - scrive il consigliere regionale su Facebook- per una serie innumerevole di ragioni che, tutte, e dico tutte, anche quelle apparentemente negative, porterò nel mio cuore”.

Un ringraziamento speciale e sentito è per il governatore uscente, Paolo di Laura Frattura:

“Per taluni aspetti, ha rappresentato e rappresenta ciò che vorrei essere. Determinazione, tenacia e quella buona dose di sano fatalismo tipico delle persone particolarmente intelligenti”.

L’esponente Dem ha inoltre commentato così il compito che spetterà alla minoranza, e a quella di area Pd in particolare, in seno al prossimo Consiglio regionale:

“Faremo opposizione per costruire e mai per distruggere. No al neoconsociativismo ma si convinto ai molisani”.