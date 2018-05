A Larino la corsa si riduce a tre: esclusa la lista di Larinascita

LARINO. Come avvenne già nel 2013, ma lì non ci fu proprio la presentazione formale, anche nel 2018 il sogno di LARINascita di dare vita a una lista per concorrere alla conquista di Palazzo Ducale è rimasto al palo, per ora.

Resta solo la strada del ricorso al Tar Molise, ma non sappiamo quanto praticabile.

Dopo 36 ore di passione la lista Larinascita pareva tornata a nuova vita. Il rischio di una clamorosa esclusione subita ad opera della commissione circondariale di Larino per la formazione che candida Luca Fagnani sindaco era rientrata nel pomeriggio, ed annunciata anche sul web, sovvertendo anche le aspettative di qualche antagonista, che reputava insanabili i vizi rilevati in sede di presentazione della candidatura.

Ma alla fine hanno avuto ragione proprio le cassandre degli avversari ed è stata decretata l’esclusione definitiva.