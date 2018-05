Maretta nella Lega, Monti: Mazzuto deve stare fuori dalla giunta Toma

TERMOLI. I coordinatori salviniani dei due centri più popolosi del Molise, Campobasso e Termoli, rispettivamente Antonio Di Viesti e Anacleto Monti, sparano a zero sull’ipotesi di giunta annunciata dal neo Governatore Donato Toma.

Per Monti, che ha portato la Lega a essere il partito di coalizione più votato a Termoli alle ultime elezioni regionali, «Dopo le parole di Matteo Salvini, sulla meritocrazia, mi sento tradito dopo quello che sta accadendo nella formazione della giunta Toma.

Noi coordinatori in particolare il basso Molise, dopo i risultati ottenuti con due neo elette, stiamo assistendo a uno spettacolo indegno che sicuramente non fa bene alla nuova politica. I candidati della Lega e i loro sostenitori si sono spesi per raggiungere un risultato così importante, non per l'ingresso in giunta di un esterno, ma di chi ci ha messo la faccia nella ricerca di voto su voto.

Chi non ci ha messo la faccia e i voti, non può pretendere di entrare dalla finestra "solo perché si fanno accordi sotto banco" noi speriamo che prevalga il buon senso e chi per esso vorrà entrare in giunta abbia un po' di dignità facendosi da parte. Se poi il personaggio che vuole entrare in giunta è addirittura il coordinatore regionale (Luigi Mazzuto, ndr), la cosa è ancora più grave.

Posso solo dire che essendo uno dei primi iscritti al movimento "Noi con Salvini" posso fare delle osservazioni al riguardo, in quattro anni cosa hai fatto? Con quali cittadini hai mai parlato? Dove ti trovavi quando a noi lanciavano parolacce e pesci in faccia? Dove è andata a finire la figuraccia della candidatura a sindaco di Isernia? Quali eventi hai mai programmato? Ma di che cosa vogliamo parlare. Ci vuole una bella faccia tosta nel chiedere un assessorato per se stesso, e se Matteo Salvini asseconda questa ipotesi, noi dissentiamo. Il coordinamento del basso Molise chiede al presidente Toma di rispettare la volontà popolare, dove chi prende più voti ha tutti i diritti di portare avanti un progetto e un patto fatto con i cittadini. Auguroni alle neo elette Romagnuolo, Calenda».