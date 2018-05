Regione: Giunta ristretta subito, poi le integrazioni

CAMPOBASSO. “Non possiamo perdere tempo pensando troppo alla formazione della Giunta, dobbiamo cominciare a lavorare subito”: Donato Toma detta la linea, annunciando che entro la giornata di oggi si arriverà già all’individuazione della nuova Giunta regionale; ristretta, almeno in questa prima fase.

Poi, successivamente, ci saranno implementazioni in corso d’opera: questo per permettere le firme sui primi decreti, alcuni dei quali praticamente già pronti, come quello inerente al pagamento degli arretrati in favore delle imprese molisane. Ci saranno sicuramente degli assessori esterni, come dichiarato dal neo-presidente Toma questa mattina, a margine del passaggio di consegne con Frattura avvenuto a Palazzo Vitale.

Sono ore di consultazioni frenetiche, queste, per il presidente della Regione, che sta incontrando partiti e liste civiche per giungere all’individuazione delle nuove nomine. La “fumata bianca” dovrebbe giungere già in serata.