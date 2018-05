Chiesto altro tempo a Mattarella, Di Maio: «Un Governo di cambiamento da 5 anni»

ROMA. Un contratto di Governo col modello tedesco, da sottoporre online anche agli iscritti del Movimento 5 Stelle, basato su punti programmatici importanti per i cittadini italiani.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto ulteriore tempo al Capo dello Stato Sergio Mattarella per definire il contratto di Governo e acquisirne anche il via libera popolare.

Nomi non ne hanno fatti, anche se sono consapevoli delle scadenze internazionali, comunitarie e non. Come il bilancio Ue e il regolamento sull'immigrazione di Dublino.

"Siamo d'accordo nel fare presto - dice Di Maio - ma faremo un programma per i prossimi 5 anni. Daremo il Governo del cambiamento al Paese e partirà la Terza Repubblica, cambiando i riti della politica".