Governo, gazebo in piazza: Salvini contatta i coordinatori regionali

ROMA – Arrivano i gazebo consultivi per il ‘contratto di governo’“. L'agenzia di stampa Dire ha subito diffuso l'iniziativa che le Lega ha deciso di mettere in campo per questo fine settimana per interpellare i militanti sull’accordo di governo con i Cinque stelle. Se i grillini voteranno on line su Rousseau, i leghisti scelgono la piazza.

Ecco il testo della lettera recapitata ai coordinatori regionali e provinciali: “Cari segretari, vi chiedo con la presente di attivarvi fin da subito alla prenotazione delle piazze per i giorni di sabato 19 e domenica 20 maggio per consentire lo svolgimento di una consultazione tra la cittadinanza sul cosiddetto ‘contratto di governo’. Vista l’imminenza dell’iniziativa, vi forniremo tutti i file necessari per permettervi di stampare direttamente il materiale, dato che non ci saranno i tempi tecnici per potervi recapitare il materiale cartaceo. Ogni gazebo dovrà dotarsi di un’urna dove raccogliere le schede votate. Seguiranno a strettissimo giro ulteriori istruzioni e i file grafici necessari”.