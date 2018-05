Toma nomina i primi 4 assessori: manca solo la quota rosa

CAMPOBASSO. Il governatore del Molise Donato Toma ha firmato i primi 4 decreti di nomina per la composizione della giunta regionale e come era vociferato nelle ultime ore spazio ai primi eletti di Forza Italia, Orgoglio Molise e Popolari per l’Italia. In giunta entrano così Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Vincenzo Niro e Vincenzo Cotugno.

Rimane sospesa la quinta casella, quota rosa indispensabile, che dovrà essere colmata col probabile ingresso di Aida Romagnuolo della Lega di Salvini, anche se il pressing nazionale del leader Matteo Salvini era tutto a sostegno di Luigi Mazzuto, ma ora di posti per assessori uomini non ve ne sono più.

Nel nuovo Statuto regionale oltre al quinto assessore c’è la figura del Sottosegretario e sarà assegnato a Fratelli d’Italia, mentre la presidenza del Consiglio regionale andrà a Salvatore Micone dell’Udc.