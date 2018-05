Il sindaco Caporicci firma il patto per la sicurezza

PORTOCANNONE. Nella giornata di ieri presso la prefettura di Campobasso il sindaco Giuseppe Caporicci in rappresentanza della Comunità di Portocannone ha firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana.

Il progetto prevede l'installazione di telecamere di videosorveglianza ai fini della prevenzione e della repressione di eventuali reati compiuti nel territorio comunale.

«Una misura che la Cittadinanza aspettava da anni vista la totale assenza di organi di polizia in grado di vigilare sulla nostra realtà.

A seguito della firma del Patto, il Comune presenterà un progetto che verrà vagliato dal Ministero dell'interno e, se approvato, interamente finanziato con risorse statali», il commento del gruppo di maggioranza Hora Jone.