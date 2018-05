CAMPOMARINO LIDO. Questa mattina a Campomarino Lido, spiaggia a sud del porto turistico Marina di Santa Cristina, il Movimento 5 Stelle di Campomarino, Termoli e Portocannone ha proceduto alla pulizia dell'arenile e della pineta antistante.

Sono stati raccolti circa 50 sacchi di immondizia, per lo più reste che vengono utilizzate per il confezionamento delle cozze, plastica, vetro ma anche copertoni di mezzi pesanti e di auto e poi frigoriferi, reti in ferro, cime di attracco per navi, bottiglie e tante lattine.

La spiaggia di quella zona è incantevole, ma l’incuria delle amministrazioni e spesso l’inciviltà delle persone purtroppo rendono quei luoghi a tratti inospitali.

Noi speriamo davvero in una inversione di tendenza, perché il patrimonio ambientale a disposizione dei molisani ma anche di tutti i cittadini che desiderano godere di cotanta bellezza è immenso.

«Un grazie a tutti gli attivisti e ai cittadini che hanno voluto sacrificare parte del loro tempo. I gesti di civiltà restituiscono enormi benefici», il commento di Nick Di Michele, come al solito in prima linea.