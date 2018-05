Micone eletto presidente del Consiglio regionale: “Emozione grande”

CAMPOBASSO. Salvatore Micone è il nuovo presidente del Consiglio della Regione Molise. Con 14 voti favorevoli, l’esponente dell’Udc succede dunque a Cotugno in questa nuova legislatura:

“Emozione grande quella che provo adesso. Con orgoglio assumo l’incarico di guidare l’organo legislativo più importante, augurando che democrazia, dialogo e confronto possano essere alla base di questa legislatura. Cercherò di avere una conduzione attenta dei lavori consiliari, diretta al raggiungimento di obiettivi importanti. Tutti, con rigore ed entusiasmo, dobbiamo lavorare insieme per il bene dei molisani. C’è bisogno dell’apporto di tutti, maggioranza e opposizione, con un atteggiamento coscienzioso nei confronti dei cittadini. Mi auguro che questa legislatura sarà di riforme e cambiamento”.

Sono arrivate anche le congratulazioni dell’onorevole Cesa per l’elezione di Salvatore Micone alla presidenza del Consiglio regionale:

“Esprimo compiacimento e grande soddisfazione per l'elezione del nostro consigliere Salvatore Micone a Presidente del più alto organo legislativo della Regione Molise; è un momento di festa per tutta l'Udc Nazionale - ha detto Cesa - e a lui ci stringiamo tutti con un forte sentimento di vicinanza. Sono certo che Salvatore coniugando la giusta dose di esperienza amministrativa alla giovane età e alle sue capacità relazionali saprà ben guidare l'assemblea regionale volgendo in positivo il contributo sia della maggioranza che delle minoranze, favorendo quella necessaria sinergia tra Consiglio, Giunta e territorio garantendo, in questo modo, i risultati che i cittadini si attendono e che soprattutto meritano per guardare al futuro con dovuto ottimismo”.