Ripartirà a luglio il centro estivo, boccata d'ossigeno per genitori

TERMOLI. Le esperienze positive e le cosiddette buone pratiche si replicano senza dubbio alcuno e così, anche per l’iniziativa che tanto successo riscosse nella stagione 2017, il Centro estivo, ci sarà il bis nel 2018.

A presentare la nuova edizione, oggi pomeriggio nell’auditorium della scuola dell’infanzia di via Montecarlo, sono state la vice sindaca e assessore all’Istruzione Maricetta Chimisso e la dottoressa Gabriella Sabato, responsabile del Servizio Infanzia presso il Comune di Termoli.

Tra le novità salienti, l’accoglienza estesa fino ai 10 anni. Inoltre, i turni mattutini giornalieri andranno dalle 7.30 fino alle 13.30 con cambio, merenda e attività didattiche.

Questo programma è ideato per quelle famiglie che vedono d’estate in difficoltà coppie che lavorano e che non hanno più la copertura di asili e scuole. In programma corsi con attività psicomotorie, ludiche e ricreative con personale autorizzato ed esperto. I dettagli del progetto sono stati illustrati ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa presieduta dalla vice sindaca Maria Concetta Chimisso e dalla dottoressa Gabriella Sabato.

«A differenza dello scorso anno – ha affermato in prima battuta la Chimisso – abbiamo un’apertura in più, nel senso che rendiamo disponibile questo centro per i bambini da 1 a 6 anni, ma laddove vi fosse capienza abbiamo esteso la partecipazione anche ai bambini fino a 10 anni di età. Questo perché con l’esperienza dello scorso anno ci siamo resi conto che c’è una richiesta da parte dei fratelli maggiori, soprattutto se i fratelli minori stanno frequentando il nido. Questo permetterà alle famiglie di essere certe che il figlio piccolo, ovvero quello fino a 36 mesi, sia accolto presso le strutture comunali, e che il fratellino più grande anche se non frequenta le strutture comunali, può avvalersi di questo servizio che noi riteniamo essere molto significativo per tutto il mese di luglio. Il centro estivo si svolgerà dal primo al 31 luglio, dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì nella scuola dell’infanzia di via Montecarlo a Termoli». «Ovviamente trattandosi di un servizio sociale – aggiunge la Chimisso – è offerto a prezzi ridotti sulla base delle Tabelle Isee. Si parte da un minimo di 48 euro ad un massimo di 120 euro per il secondo figlio. Io credo che onestamente sia una esperienza da cogliere, perché c’è il cambio – se il bambino ha ancora il pannolino – c’è la merenda e c’è un servizio di accoglienza di gioco e socializzazione». «È un servizio che sicuramente aiuta le famiglie – aggiunge la dottoressa Sabato. Molte di queste a luglio lavorano ancora, e quindi piuttosto che ‘parcheggiare’ i figli a casa possono portarli qui, per un costruttivo momento di condivisione.

Ogni fascia d’età sarà seguita in modo specifico, con attività diverse. Le attività si svolgeranno nel plesso della scuola dell'infanzia di Via Montecarlo in Termoli e sono rivolte da un minimo di 17 bambini ad un massimo di 48 bambini, dai 12 mesi ai 6 anni compiuti. Qualora non si dovesse raggiungere il numero degli iscritti previsti, saranno ammessi in subordine i bambini fino a 10 anni di età. Le domande potranno essere presentate da oggi e sino al 22 giugno 2018 e consegnate al Protocollo del Comune di Termoli, indirizzate al Settore 7° - Pubblica Istruzione- del Comune di Termoli. Le domande pervenute oltre il termine massimo di 15 gg, dal termine di scadenza saranno inserite nella graduatoria fino al completamento dei 48 posti disponibili. I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono in ordine: i) Bambino con genitori entrambi occupati- punti 10 2) Bambino con un solo genitore occupato — punti 8 3) Bambino appartenente a nucleo mono-genitoriale — punti 5 4) Bambino proveniente dalla scuola dell'infanzia comunale o asili nido comunali: punti 3 I punteggi sono cumulabili. A parità di punteggio si considera prioritaria la domanda protocollata in ordine di arrivo e in caso di ulteriore parità, ha precedenza il bambino anagraficamente più grande. Le domande dei non residenti nel Comune di Termoli saranno collocate in coda alle domande presentate dai residenti ammessi e non potranno godere delle agevolazioni previste per le famiglie residenti, ma in caso di ammissione, pagheranno la retta massima.E' possibile la frequenza per un periodo minimo di 15 giorni. In tal caso i costi relativi alla quota di partecipazione saranno ridotti del 20%. Inoltre sempre da oggi sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali: su via Montecarlo disponibilità per le sezioni dei medi e dei grandi, su Difesa Grande medi e grandi, su via Volturno piccoli, medi e grandi».

«Struttura, quest’ultima, dove sono stati, tra l’altro, recentemente completati lavori all’impianto per il riciclo d’aria, quindi – sottolinea la vice sindaca Chimisso – abbiamo un ambiente estremamente confortevole».