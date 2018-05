Colletorto: ecco perché l'amministrazione uscente non si ricandida

COLLETORTO. Non pochi sono rimasti sorpresi dalla presentazione di una sola lista alle amministrative di Colletorto e nessuna delle quali figlia della contesa che vide nel 2013 prevalere Carlo de Simone nella sfida con Fausto Tosto.

L’amministrazione uscente non ricandidata e lo spettro del commissariamento (in caso di quorum al di sotto del 50% alle urne il prossimo 10 giugno) da scongiurare solo con la candidatura di Cosimo Mele.

A scendere in campo nell’agone politico fortorino è proprio la lista del sindaco uscente, Progetto Comune, che ha accompagnato l’azione della giunta de Simone per tutto il quinquennio.

«Per parlar chiaro bisogna avere la coscienza pulita»: incipit corrosivo quello di Progetto Comune.

«Nonostante l'impegno profuso, gli incontri, i confronti e i contatti, una serie di circostanze non hanno reso possibile la creazione delle condizioni minime per la formazione e la presentazione di una squadra da sottoporre al corpo elettorale colletortese. Invidie, veti, vecchi rancori uniti alle paure e all'apatia che contraddistinguono una parte della comunità colletortese hanno reso vani i ripetuti inviti a scendere in campo per dare un contributo ed una presenza attiva nella formazione di una squadra. Tanti collertotesi hanno preferito rimanere in silenzio, nell'anonimato. L'Amministrazione si è adoperata negli anni per il paese tutto, noncurante di colori politici dando la massima disponibilità, assicurando vicinanza alla gente, ascoltando il singolo e, soprattutto cercando risposte.

Ha rappresentato un'alternativa per la comunità portando onestà, umiltà e trasparenza all'interno delle istituzioni locali con massimo impegno e dedizione, sempre dalla parte dei cittadini. Il lavoro fatto, i progetti e le battaglie portate avanti si sono misurate, oggi. con lo stato di indifferenza di una comunità troppo spesso protesa a dare buoni consigli e avallare critiche sterili e mai pronta e disponibile a mettersi in gioco e a metterci la faccia. Progetto comune incarna delle persone libere, non condizionate o condizionabili e portatrici dei valori della buona politica, lontane dalle logiche degli interessi. Questo è stato dimostrato fino ad oggi e questo sono. Una condizione questa da molti biasimata e combattuta al punto da ridurre l'operato e le attività di cinque anni ad alcuni luoghi comuni quali la poca presenza in comune degli amministratori e del sindaco e la mancanza di comunicazione.

Futili argomenti da campagna elettorale che non potranno mai cancellare quanto di buono fatto per la comunità colletortese durante il mandato. Quando c'è di mezzo il bene e il futuro del paese bisogna fare delle scelte di responsabilità e mettere da parte ogni forma di egoismo e protagonismo. Per settimane la comunità ha assistito impassibile alle passerelle di esploratori, politologi e presunti tali), politici, amministratori ed ex insieme ai ruffiani e lustrascarpe di turno, tutti uniti nella trama contro la comunità colletortese con un unico obiettivo dichiarato: combattere l'amministrazione uscente e i suoi componenti.

Nessuna proposta, nessun progetto per il paese ma solo odio, rancore, velleità personali o interessi da difendere. Da una parte l'egoismo e la presunzione di voler a tutti i costi emergere e dall'altra un gioco perverso al massacro sulla pelle dei colletortesi.

Un gioco fatto di veti e vecchi rancori portato avanti e supportato da chi non vive il paese e da chi, ancor peggio, non risiede in paese. Progetto comune ha cercato in tutti i modi di creare una squadra di persone valide da sottoporre all'elettorato colletortese senza avere riscontro. La decisione, sofferta, di lasciare il campo è solo una conseguenza del venir meno di quelle condizioni minime che avrebbero consentito la presentazione o l'appoggio ad una lista. Il lavoro di cinque anni di amministrazione rischia oggi di essere vanificato a causa di scelte irresponsabili dettate dall'egoismo e dall'orgoglio dei singoli, da quei veti o da quei rancori mai superati e dall'indifferenza di tanti colletortesi. Progetto comune è nato per unire e per ridare una speranza alla comunità colletortese. Le idee i progetti e i principi sani dell'onestà, della trasparenza. dell'umiltà hanno guidato l'amministrazione de Simone e gli stessi principi saranno la base per un nuovo e rinnovato impegno croco di Progetto comune alla costruzione di un gruppo di lavoro per il futuro. Un nuovo progetto aperto alle idee, al contributo e all'impegno di quanti decideranno di aderire in ogni sua forma Grazie sincero a quanti hanno creduto e dato sostegno a Progetto comune e agli amministratori».