Fico non canta l’inno di Mameli, anche Facciolla si unisce al coro di protesta

CAMPOBASSO. Ha generato un turbine di polemiche l’atteggiamento mantenuto dal presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, in occasione della commemorazione del 26mo della strage di Capaci, attentato mafioso in cui perse la vita Giovanni Falcone, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta.

Mani in tasca e non una strofa pronunciata, al contrario di chi attorno a lui intonava l’inno nazionale in onore del magistrato, Roberto Fico ha attirato su di sé commenti sdegnati e una scia di disappunto non trascurabile. Un “coro” cui si è unita anche la voce di Vittorino Facciolla, consigliere regionale del Partito Democratico:

“Restare con le mani in tasca durante l'inno di Mameli in onore di Giovanni Falcone - scrive Facciolla - dimostra l'inadeguatezza di questo personaggio a rappresentare la terza carica dello Stato. La rappresentanza istituzionale a quel livello ha bisogno, per onor della Repubblica e degli italiani, di riti e comportamenti esemplari. Peccato, il nuovo che avanza mortifica finanche la figura di un uomo come Giovanni Falcone, sulle cui qualità morali e civili, nessuno, prima d'ora, aveva mai osato mancare di rispetto”.