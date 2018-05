Fine del sogno, LaRinascita esclusa dal voto a Larino

LARINO. La competizione elettorale per il voto amministrativo del 10 giugno sarà una corsa a 3. Accolto l’appello al Consiglio di Stato contro la riammissione della lista LaRinascita, con candidato sindaco Luca Fagnani.

Dopo la riammissione ottenuta al Tar Molise, l’Avvocatura dello Stato su mandato della Commissione circondariale elettorale e della Prefettura di Campobasso ha incardinato e presentato d’urgenza l’appello alla sentenza con cui il Tar Molise ha riammesso la lista frentana LaRinascita. Un colpo di scena, davvero, poiché a memoria, non ne ricordiamo tanti (forse nessuno?) di ricorsi di secondo grado promossi da parte statale rispetto a chi agogna di competere alle urne nei vari consessi. E non è accaduto solo a Larino, ma anche a Oratino, per la lista che candidava Orlando Iannotti.

Nella prima esclusione, impugnata vittoriosamente al Tar Molise, erano state rilevate la mancanza, negli 11 moduli sottoscritti dai presentatori della lista, della riproduzione e descrizione del simbolo, della indicazione del nominativo del candidato sindaco, con relativi dati anagrafici e della indicazione dei candidati consiglieri comunali, con i relativi dati anagrafici). La notifica del ricorso è giunta due sere fa e i ricorrenti chiedono ai giudici di Palazzo Spada di ribaltare ciò che il Tar ha ritenuto e cioè che “la mancanza dei nominativi dei candidati consiglieri comunali e sindaco riferibili alla lista sottoscritta, sia superabile con la prova presunta della conoscenza, da parte dei sottoscrittori, dei nominativi degli stessi, prova presuntiva desumibile dalla richiesta del certificato comunale collettivo, nello stesso giorno di scadenza della lista, da parte dei sottoscrittori, contenente tutti i nominativi richiesti”.



Per Prefettura e Commissione circondariale la sentenza si basa su due presupposti erronei, ossia da una parte la ritenuta equipollenza (o sanatoria) di un certificato successivo rispetto alla mancanza di un modulo unico (e non tanti moduli sciolti) contenente le sottoscrizioni in uno con le indicazioni dei candidati da consegnarsi all'atto di presentazione della lista, dall'altra l'affermazione del Tar si fonda sull'esistenza di una richiesta di un certificato elettorale collettivo che riporta tali dati. Un'analisi non di condivisa dai ricorrenti che in relazione al primo. Evidenziano come “ la mancanza di d'Italia elementi determina la illegittimità dell'eventuale ammissione di una tale lista da parte della commissione elettorale circondariale. Mentre in relazione al punto 2 si evidenzia che: “nonostante l’avversa affermazione, fatta proprio dal Tar posta a fondamento della presunzione, non risulta agli atti della commissione, una richiesta che contenga gli elementi indicati dai ricorrenti dal Tar, ma solo il certificato elettorale collettivo, a seguito di una richiesta verbale, dove però dare i nominativi non sono indicati”. La lista LaRinascita non è rimasta in silenzio. «La conservazione contro il cambiamento. La paura contro la speranza. La rinuncia contro l’entusiasmo. La scelta di ricorrere al Consiglio di Stato da parte della Commissione Elettorale Circondariale, al fine di tentare nuovamente di eliminare la lista Larinascita dalla competizione elettorale, dimostra come a Larino sia in atto una sfida tra un vecchio sistema spaventato e arroccato e la voglia di cambiamento dei cittadini. Siamo pronti ad affrontare anche questa nuova sfida legale, forti come sempre delle nostre ragioni. Non ci intimidiscono, non ci spaventano. Noi andiamo avanti! Perché Larino merita di poter scegliere, merita di poter dare concretezza al cambiamento, merita di poter sognare ancora un futuro». Questo il verbo con cui ha commentato la sfida amministrativa di secondo livello.

Delusione, ovvia, tra le fila del movimento LARINascita, che già nel 2013 per problemi organizzativi non era riuscita a candidare la propria lista.

«Il 10 giugno sulla scheda elettorale non troverete la lista LARINascita. Ora è ufficiale, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Commissione Elettorale Circondariale di Larino e della Prefettura di Campobasso che hanno ritenuto di doversi battere fino all’ultimo grado del giudizio amministrativo-elettorale per negare la partecipazione della nostra lista alla competizione elettorale dopo che era stata già ricusata e riammessa a seguito della sentenza del Tar Molise.

Tutte quelle persone che fino all’ultimo hanno sperato di poter far parte della sfida per la guida della città, senza di noi, senza le persone che per 10 anni hanno costantemente rappresentato la vera voglia di cambiamento dei larinesi, possono stare serene. La macchina burocratica, quando vuole, sa funzionare davvero benissimo. È un grave ed irreparabile danno al gioco democratico quello che si è verificato, a discapito soprattutto di tutte le persone, e sono davvero tante, che sperano di essere rappresentate da persone libere, oneste, coraggiose e prive di catene di interessi da privilegiare, proprio quella proposta politica che abbiamo voluto offrire come strumento più efficace per aprire una pagina nuova della vita della nostra comunità.

In questi giorni non ci siamo fatti distrarre dalla burocrazia e abbiamo sempre tenuto a mente i veri obiettivi da realizzare. Abbiamo definito il programma elettorale con i temi che stanno a cuore ai larinesi. Rimarrà il ricco bagaglio di idee che saprà andare oltre il singolo progetto e potrà arricchire futuri percorsi.

Ora dobbiamo lasciare agli altri il compito di creare le condizioni per la rinascita della vita sociale e culturale della città.

Grazie a tutti Voi che in questi giorni non ci avete fatto mancare il vostro affetto e il vostro sostegno per noi preziosi».