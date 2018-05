Cavaliere traccia la rotta: “Già al lavoro, la Regione sarà vicina alle imprese agricole”

CAMPOBASSO. Il processo di revisione delle deleghe portato avanti dal governatore Toma non gli ha tolto la responsabilità delle Politiche agricole e Nicola Cavaliere è dunque già al lavoro per studiare e promuovere le “mosse” che consentiranno all’esecutivo regionale di migliorare il comparto in questione.

I primi incontri tra l’assessore - che si occuperà anche di Sviluppo rurale; Programmazione forestale; Caccia e pesca; pesca produttiva, Tutela dell’ambiente; Difesa del suolo, Protezione Civile e Politiche energetiche - e la sua squadra sono già stati avviati, proprio al fine di portare a termine nel più breve tempo possibile gli accorgimenti necessari a dare uno slancio propulsivo al tessuto produttivo locale.

Tra punti principali in agenda, anche l’avvio delle pratiche utili a sbloccare i pagamenti in favore di quelle imprese che stanno attendendo afflusso di liquidità dopo aver sostenuto degli investimenti volti a migliorare il proprio status aziendale.

“Abbiamo approfondito alcuni temi e alcune criticità del comparto - ha spiegato Cavaliere - che nell’ultimo periodo hanno creato qualche problema alle aziende. Vogliamo che le imprese molisane sentano la Regione come un’istituzione vicina, che sta al loro fianco”.