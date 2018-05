«Più ci date addosso, più governeremo a lungo», schermaglie in Consiglio

TERMOLI. Consiglio comunale piuttosto veloce, quello nella seduta di ieri, che ha visto in poco più di un’ora esaurirsi i tre argomenti all’ordine del giorno.

Si trattava di approvare la ricognizione patrimoniale dell’ente, ossia l’inventario dei beni e la relazione è stata affidata all’assessore al Patrimonio Enzo Ferrazzano.

Una sola richiesta da parte del portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, che chiedeva l’esatta valutazione dei cespiti, al quale ha risposto la dirigente responsabile Carmela Cravero.

La proposta di delibera è stata approvata dalla sola maggioranza con 15 voti a favore (mancava Potena perché si è infortunato qualche settimana fa) e la minoranza che non ha partecipato al voto.

In corso di seduta, il consigliere comunale di opposizione Daniele Paradisi ha chiesto che venisse osservato un minuto di silenzio per commemorare il 26esimo anniversario della strage di Capaci, poiché siamo nella cosiddetta settimana della legalità, in memoria dei giudici Falcone e Borsellino e di chi perse la vita sia il 23 maggio 1992 che nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992.

Ovviamente la presidenza del Consiglio ha acconsentito e i consiglieri hanno osservato questo minuto di riflessione.

Schermaglie politiche, invece, sono state animate sull’altro argomento di carattere economico, il rendiconto di gestione del 2017. Anche in questo caso a relazionare è stato l’assessore Ferrazzano, ma si sa il rendiconto è anche la cartina di tornasole politica di un intero anno e allora sia Antonio Di Brino che Nick Di Michele hanno apostrofato l’operato dell’amministrazione, scatenando la reazione di Salvatore Di Francia e quella ancora più veemente del sindaco Angelo Sbrocca, che sulla questione degli asfalti, ad esempio, ha detto che «Andavano fatti nel rispetto dei cittadini e continueremo a farne per il bene della città». Sulla critica politica, invece, Sbrocca ha sbottato dicendo che dalla minoranza si odono sempre le stesse parole, denigratorie e strumentali, di certezze sulla non durata dell'amministrazione (che invece sta in piedi da 4 anni) e sulla futura mancata rielezione. «Più vi esprimete in questi termini, più a lungo governeremo», ha chiosato il primo cittadino.

Anche in questo caso la minoranza non ha preso parte al voto e il centrosinistra ha approvato il consuntivo con 15 voti a favore.

Unica nota di plauso bipartisan quella che Michele Marone ha fatto verso il presidente della Prima commissione Sebastiano Di Campli, elogiandone l’operato sul regolamento della toponomastica, stessa opinione espressa da Francesco Di Giovine, accolti di buon grado dallo stesso Di Campli.

Anche in questo caso proposta approvata.