Guglionesi, sui social si fa acceso il dibattito elettorale

GUGLIONESI. Il dibattito elettorale che precede le votazioni per l’elezione della nuova amministrazione comunale è particolarmente acceso, soprattutto sui social. Ferve il dibattito tra esponenti e simpatizzanti dell’amministrazione di centrodestra uscente, rappresentata dalla lista «Guglionesi nel cuore» (guidata nelle precedenti amministrazioni da Leo Antonacci, che ha raggiunto il limite delle due legislature consecutive) che vede Giuseppe D’Urbano come nuovo candidato sindaco, e i suoi detrattori: se, negli ultimi giorni, persone legate a vario titolo a «Guglionesi nel cuore» postano spesso, sui vari gruppi Facebook dedicati al paese e alla comunità, notizie, foto e documenti che attestano i successi e gli obiettivi raggiunti in questi dieci anni dall’amministrazione uscente rivendicandoli con orgoglio, i detrattori sono pronti a smontare, in maniera polemica, ogni notizia postata, con accuse di vario genere più o meno velate.«La rotatoria di Castellara è un’opera d’arte!», commenta ironicamente un utente, «non sarà un’opera d’arte ma è funzionale», risponde piccato un candidato alla carica di consigliere. «Affermare che Guglionesi è sporca è un’offesa ai borsisti e ai tirocinanti che, in questi anni, hanno dato il massimo», scrive un assessore della giunta uscente. «Se l’amministrazione non è in grado di dotare il paese con attrezzature idonee per tenerle pulite, farebbe meglio a non prendersela con chi fa notare queste mancanze», risponde un altro iscritto al gruppo. «A tenere pulito il paese contribuisce soprattutto l’educazione e il senso civico dei cittadini, ed in questo poco possono gli amministratori”, sottolinea un terzo utente intervenuto nella discussione.

Le discussioni pre elettorali sono sempre una stimolante occasione di confronto e, quando costruttive e supportate da fatti concreti, contribuiscono ad aiutare gli «indecisi» a formare una propria opinione, a patto che però non si trascenda nell’insulto personale. Riportiamo uno stralcio di un salomonico commento di una frequentatrice del gruppo: «In certe occasioni, piuttosto che parlare di quali siano le cause di un problema, o di chi lo abbia creato, sarebbe più produttivo per tutti concentrarsi sulle soluzioni.» Non possiamo che associarci, con l’augurio di un buon lavoro a chiunque venga eletto.