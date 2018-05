TERMOLI. Egregia assessore all'Ambiente e al Verde pubblico Filomena Florio, alcuni giorni fa, il nostro Michele Trombetta ha girato una diretta Facebook dal Parco Comunale di Termoli a "caccia" di Albertone, il cinghiale che da qualche giorno fa "spedizioni" nel centro abitato e sembra risieda in zona parco. Era pressoché deserto forse proprio per paura di incontri potenzialmente pericolosi, ma una cosa ci ha colpito e fatto vergognare di essere termolesi per tutta la durata della diretta: le spieghiamo quale.

Il web, quindi Termolionline e soprattutto Facebook, ha il "magico" potere della condivisione e siamo certi che il video in questione sia stato visto non solo a Termoli, in Italia, ma anche all'estero dove hanno (per loro fortuna) il sacro concetto del verde pubblico. Vada a leggere i commenti che alcuni nostri concittadini che vivono altrove hanno lasciato sotto il video e probabilmente (ce lo auguriamo sinceramente) si vergognerebbe anche lei dello stato di abbandono del nostro parco.

Ce lo invidierebbero in molti se fosse curato e gestito come si conviene ad una comunità civile, orgogliosa del proprio patrimonio naturale. Lei da quanto tempo non si fa una camminata da quelle parti? Ha visto in che stato si trova? Abbandono, sporcizia, un tesoro lasciato all'incuria e all'inciviltà. Noi non ci stiamo, caro assessore. Sul sito del comune di Termoli, alla voce Giunta, di fianco al suo nome ci sono le seguenti deleghe: Ecologia, Ambiente – Sicurezza ambientale – Viabilità, Verde pubblico, Protezione civile, quindi è la prima persona che si dovrebbe vergognare dello stato del parco e in giunta dovrebbe sbattere i pugni sul tavolo (se necessario) ed esigere immediati interventi per fare in modo che uno dei nostri patrimoni torni ad essere pietra miliare ed orgoglio della nostra città.

Non sappiamo quando faremo un'altra diretta dal parco, ma speriamo di non doverci più vergognare del suo stato e di chi non evita che ci siano tali "spettacoli".

Termolionline



P.S. A scanso di equivoci si comunica che non è questione personale ma solo per il ruolo che lei ricopre e per le deleghe che la riguardano