TERMOLI. Insorgono anche i residenti di via dei Castagni, che hanno scritto a Termolionline per segnalare – a loro dire - «questa incredibile incuria stradale da parte di chi di dovere dovrebbe rispettare i diritti di noi cittadini.

La zona è precisamente tutta la via dei Castagni, tra Casa la Croce e Difesa Grande, che viene circondata da un mare di erba ancora non tagliata da mesi e mesi; come è di consueto fare almeno due volte all'anno da parte della ditta competente, ma qui a quanto pare nessuno è intervenuto e i marciapiedi come da foto sono praticamente impraticabili.

Teniamo a precisare anche la pericolosità dettata dagli avvistamenti di serpenti e ratti per la mancanza di pulizia; si prega di fare interventi urgenti, anche perché vi abitano tanti ragazzi e bambini. Interventi dovuti da chi di dovere, perché noi che abitiamo in questa zona non siamo certi cittadini di serie B».