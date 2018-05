Nessuna urgenza per via Arti e mestieri, «lì la buca può rimanere a lungo»

TERMOLI. Una settimana pubblicavamo la lettera sui disagi di via Arti e Mestieri. Poi è intervenuta la voragine di via Magellano, ma nella zona artigianale la carreggiata della strada ‘bucata’ non è ancora in sicurezza a dire di chi la vive tutti i giorni.

«C'è rabbia e amarezza, una distinzione netta. Bene questa volta il comune ha ben sbagliato.

Da un mese si è aperta una voragine in via Arti e Mestieri, zona onde professionisti sono costretti ad attraversarla col massimo della precauzione, un via vai continuo che inizia dalle 7 di mattina fino alle 20 di sera dal lunedì al venerdì, dove dovrebbe esserci cura specie per quelle attività che pagano le tasse comunali e le imposte, che sono diventate col tempo sempre più pesanti a scapito delle piccole aziende.

Bene questo è il lato della Termoli di serie B, dove nonostante le oggettive necessità, il bel palazzo non intende affatto metterci naso, sono bravi solo a parole? E' la chiara posizione, a meno che non ci sia una diversa comunicazione o smentita, sta di fatto che si preferisce tacere.

Termoli di Serie A invece è quella nelle zone più prossime al mare, dove il turismo (?) dovrebbe essere una porta bandiera dell'economia termolese, anche se dura da giugno a settembre.

Bene in questa Termoli si è aperta una voragine, via Magellano, da pochi giorni, cosa fa il comune? Vista l'estrema urgenza si da priorità alla riparazione di questa via.

Chissà cosa ne pensano i titolari delle diverse attività che sono in questa via.

Bene il turismo sarà pronto a ripartire sicuramente, mentre la Termoli di serie B potrà ancora attenderecon tutte le conseguenze per le attività e per la sicurezza sulla strada».