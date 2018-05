Mattarella fa crollare il “Governo del cambiamento”, l’ira dei “5 Stelle” molisani

CAMPOBASSO. Non è andata giù agli esponenti del Movimento 5 Stelle Molise la decisione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di porte un veto definitivo contro l’affidamento del Ministero della Finanza al prof. Savona, scelta che ha di fatto rappresentato la fine di quel “Governo del cambiamento” così a lungo inseguito da Lega e pentastellati.

Sono stati proprio i grillini molisani s tuonare contro Mattarella:

«La democrazia ha ceduto il passo ai mercati. Lo strappo con i cittadini è gravissimo», ha commentato Antonio Federico cal suo profilo Facebook.

Stessa linea per Andrea Greco, ex candidato governatore della Regione Molise e oggi nel Consiglio di Palazzo D’Aimmo:

«Oggi "qualcuno" ha dimostrato che l'Italia è un Paese a sovranità limitata. Se il governo del Paese è subordinato alle opinioni della finanza internazionale- scrive Greco - allora, mi sento meno al sicuro e meno sovrano. Oggi è stata scritta una pagina nera della cosiddetta democrazia».

Affondo duro anche per Simone Cretella, del gruppo consiliare M5S al Comune di Campobasso:

«Grave, gravissimo, quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore in Italia. Era tutto già scritto, tant'è che ci sono voluti pochi minuti per scoprire le carte già da giorni apparecchiate sul tavolo di Mattarella che, violando le più basilari norme costituzionali, sia scritte che non, ha sostituito il proprio ruolo istituzionale con quello di un fazioso militante politico, mettendo i bastoni tra le ruote di un nascente governo politico, con tanto di maggioranza parlamentare, tanto da indurre il premier incaricato da lui stesso poche ore prima, di rimettere il mandato nelle sue stesse mani».