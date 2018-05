Electio: a 60 anni esatti dal debutto in Parlamento di Girolamo La Penna

TERMOLI. Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano e tale è per loro come un accessorio di secondaria importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la mia missione. «Alcide De Gasperi».La scelta di continuare l’evoluzione, di attuare l’interesse generale, di garantire il progresso, è in realtà la necessità intima e morale, civica, singola e collettiva, di individuare e perseguire i Valori della Politica e l’esempio degli uomini che hanno incarnato tale missione; personalità illuminate dell’Italia repubblicana, il cui operato costituisce ancora il contenitore ideale e tangibile del bene comune, lo spazio e il tempo della lungimiranza e della concretezza. Mi riferisco alla figura del primo parlamentare di Termoli, l’On. Girolamo La Penna, proclamato deputato eletto il 30 maggio 1958, tra le fila della Democrazia Cristiana, esattamente sessant’anni or sono. “Un deputato eletto a sorpresa, una piacevole sorpresa”, come sottolinea l'abruzzese Remo Gaspari, più volte ministro e amico di partito. È la svolta della nostra storia recente, l’incipit di anni pensati ed eseguiti “dal vivo”, quando la durata della pronuncia Molise era ancora per alcuni un istante il cui suono non tratteggiava la vera fisionomia territoriale e sociale della nostra regione, da sempre scrigno di eccezionali risorse. Gli anni ove matura la candidatura al Parlamento del nostro illustre concittadino, già sindaco di Termoli dal 1957, sono quelli della seconda legislatura (1953\58). Nella conquistata condizione di democrazia si realizza negli gli italiani una rinnovata consapevolezza di liberta di adesione e di trasgressione. Tale forza sostituisce alla inquietudine delle fibrillazioni internazionali e persino al grado di litigiosità dei partiti italiani, la fiducia nella rinascita, nel progetto Paese, dando l’abbrivio al miracolo economico. Nella D.C. la sconfitta politica di De Gasperi traccia una nuova strada interna ed esterna al partito di maggioranza relativa, con Amintore Fanfani che succede allo statista italiano nella guida della segreteria del partito, fino a ricoprire nel 1954, per la prima volta, la carica di Presidente del Consiglio.



La II legislatura consente la formazione di ben sei governi (De Gasperi VIII, Fanfani I, Scelba, Segni I, Zoli). Si insedia la Corte Costituzionale. La campagna elettorale del maggio 1958 è connotata da un diffuso clima di incertezza dovuto in gran parte alla brevità dei governi democristiani. Le elezioni politiche si svolgono il 25 maggio senza risultati eclatanti. Per la Camera il 42,35% dei voti alla DC, il 22,68% al PCI e il 14,235 al PSI. Al Senato il 41,23% alla DC, il 21,80 al PCI e il 14,08 al PSI, l’affluenza è del 93,91%. Il12 giugno prende il via la III legislatura.Amintore Fanfani forma il nuovo governo inaugurando la stagione del centro-sinistra costituito dall’accodo DC-PSI. Nello stesso anno viene istituito il Ministero della Sanità. Cinque i governi della III legislatura (Fanfani II, Segni II, Tambroni, Fanfani III e Fanfani VI). Nel nostro Molise, istituzionalmente e “costituzionalmente” legato agli Abruzzi, la Democrazia Cristiana ottiene un ottimo risultato. Ma il dato più importante dell'esito di quella campagna elettorale fu il successo ottenuto da Girolamo La Penna, il quale con ben 32.963 preferenze, si erge a uomo nuovo della politica molisana e con lui prende sempre più vigore il desiderio, poi divenuto realtà. dei cittadini termolesi e molisani di poter contare di più sul piano della autodeterminazione e nel rapporto con le Istituzioni locali e nazionali. Nel Molise risultano eletti anche Giacomo Sedati, Vittorino Monte e Remo Sammartino, tutti DC.

A Termoli, in particolare, su 10 sezioni in totale, con 7105 aventi diritto,6491 votanti e 6382 voti validi, il candidato La Penna ottiene 2945 preferenze, un trionfo.

La DC si attesta su 3596 voti, in totale, sempre a Termoli, il PCI 834, PSI 692, MSI 602, PLI 261, Partito Nazionale Monarchico 202, Partito Monarchico Popolare 135, PSDI 44, PRI-P.RAD 16.

Del resto come afferma Franco Marini, segretario Cisl e Presidente della Camera, “Girolamo La Penna aveva seminato bene formando la Cisl nel Molise e creando nei primi anni 50, partendo dalla esperienza della marineria termolese, il contratto “alla parte”, poi esportato in tutte le marinerie italiane”.

Il professor Giovanni Di Giandomenico, docente universitario, già rettore dell’università Pegaso, Presidente del Consorzio per l’Area Industriale e della Regione, a proposito della prima elezione ricorda: “Già per la legislatura precedente, nel 1953, aveva chiesto la candidatura, che però gli fu negata per l’opposizione della corrente DC molisana di maggioranza che lo considerava un pericoloso e agguerrito concorrente, che avrebbe minacciato la rielezione di importanti personalità. Gli avversari ne preconizzavano l’insuccesso, comunque.

Invece, sorprendendo tutti, il giovane professore termolese ottenne una messe di suffragi elettorali, innanzitutto nella sua città, ma anche in molte altre zone della Regione…Era così iniziata una lunga e brillante carriera parlamentare… Durante questo lungo periodo fu sempre costantemente rieletto alla Camera dei Deputati e, per due volte, al Senato della Repubblica...

Non conobbe mai la sconfitta elettorale. Ricordiamo che iniziò la sua attività politica nella DC, sotto la spinta del vescovo di Termoli, monsignor Oddo Bernacchia, amato moltissimo dai termolesi, e costituendo a livello provinciale un raggruppamento volto soprattutto alla socialità e allea tutela delle fasce più deboli’’.

Termoli aveva il suo onorevole dunque e con lui un nuovo ruolo messo in risalto anche dalla passione, dalle contrapposizioni che pur allora si manifestarono talvolta aspramente.

Nei fatti di quei giorni, sentimenti, speranze e azioni che cristallizzano unapaginamitica della nostra storia, scritta a più manie per questo densa di innegabile valore suggestivo e testimoniale.

Amintore Fanfani, nella cui corrente La Penna militò con passione e coerenza, ebbe sempre parole di profonda stima per l’uomo e il politico e affidò a lui incarichi tanto prestigiosi quanto delicati. Giulio Andreotti ricorda come La Penna fu da subito punto di riferimento e successivamente, come uomo di Governo, sottosegretario preparato e puntuale (VI legislatura, governi Andreotti I-II).

L’attività parlamentare del neo eletto deputato termolese è intensa e costruttiva per tutta la durata della III legislatura, 55 progetti di legge presentati e otto interventi. Come sostiene lo storico molisano Antonio D’Ambrosio, già Presidente del Consiglio Regionale e segretario regionale della Cgil: “’Seppe raccogliere l’esigenza dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso l’attuazione di un piano di industrializzazione ritenendola viafondamentale per uscireda una situazione complessiva di arretratezza mettendo al centro Termoli e il Basso Molise. Inoltre, dopo aver condotto la battaglia per l’autonomia della regione e l’istituzione della provincia di Isernia, l’altro merito è quello di aver saputo resistere alle sirene propagandistiche, sulla terza provincia nel Basso Molise, rinviando la soluzione a tempi più opportuni e puntando decisamente sullo sviluppo industriale del Basso Molise e sull'‘ammodernamento dell’agricoltura’’. Mimmo Mennitti, termolese, fondatore della rivista Ideazione, eurodeputato e sindaco di Brindisi ricorda il suo impegno, profuso insieme agli altri parlamentari molisani e abruzzesi, per ottenere, a cavallo tra la II e 3^ legislatura, l’autonomia del Molise (27 dicembre 1963).

Inoltre, l’importanza della figura della preside Laura Caporicci La Penna, moglie e professoressa elevatissima, straordinaria per doti umane e formazione culturale. Ancora, Arnaldo Forlani al segretario particolare Adalgiso Leone: “Caro Adalgiso, con riferimento al colloquio telefonico che ho avuto di recente con Stefano… Come segretario nazionale della DC, a lungo e in diversi periodi, io ho avuto modo di apprezzarlo anche nella nostra Direzione Generale per il suo modo di riflettere e di proporre, sempre sobrio e concreto, sia quando si parlava della sua regione, sia quando aveva a riferimento temi di carattere più generale.

Nei diversi compiti, che via via è stato chiamato ad assumere, queste sue doti hanno trovato una vasta concordanza di giudizi positivi sia da parte di amici che di avversari”.

Nelle opinioni espresse da più di trenta uomini politici italiani, anche di opposta ideologia, testimonianze oggetto di una pubblicazione ad hoc, ho potuto riscontrare un unanime apprezzamento per la formazione culturalepalesata in ogni frase, per il grado di conoscenza a tutto tondo, per il carisma. L’apparizione e la permanenza sulla scena politica dell’on La Penna eleva, a detta di tutti, il livello del confronto politico, da destra a sinistra. Nei prossimi appuntamenti editoriali affronteremo il percorso delle legislature successive, il contributo decisivo per l’istituzione dell’Università del Molise, delle divergenze con gli avversari politici, degli ottimi rapporti con tutti gli statisti della politica italiana a partire da Aldo Moro che lo ebbe sottosegretario nei governi Moro IV-V.

Mi piace concludere questo doveroso omaggio con le parole del suo prezioso allievo e collaboratore, il professor Giovanni Di Giandomenico: ''Tra i ministri anche Mariotti del PSI, lo stimava moltissimo, tanto che, essendo malato, delegò lui a sostituirlo ad un vertice dei Ministri della Sanità dell’Unione Europea che si sarebbe tenuto Marsiglia con la regia del Presidente della Repubblica francese Georges Pompidou.

Ma di questi successi La Penna, schivo nelle sue cose, non menava vanto... Con gli amici, politici e non, La Penna aveva un rapporto eccezionale.

Ognuno di essi aveva con lui un rapporto speciale, quasi unico.

La sua comunicativa era straordinaria.

Anche con gli avversari aveva un buon rapporto: negli scontri politici più aspri non dimenticava mai la stima e il rispetto dell’altro, ricevendo per lo più un atteggiamento ricambiato.

La tensione era sempre sul piano delle idee e delle convinzioni, mai su quella dell’offesa personale o della volgarità. Sembra, questo, la rievocazione di un piccolo mondo antico.

Ma la mia memoria mi dice che era proprio così… Termoli è stata sempre in cima ai pensieri di Girolamo La Penna, che pure ha profuso molto e con entusiasmo, per l’Italia e per l’Europa.

È nella sua città natale che ha iniziato l'attività pubblica…

Stefano Leone