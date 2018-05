Elezioni amministrative: il caso LaRinascita

LARINO. Nel centro frentano siamo transitati da una Segreteria comunale che si occupava di tutto lo scibile (persino di ciò che non doveva essere cògnito per un fatto competenziale) ad un’altra tipologia che non c’entra mai con i casi di specie. Ciò posto verrebbe da chiedersi perché mai esistano certe figure giuridiche negli enti locali. Anche nel caso della vicenda-LARINascita, a Palazzo Spada, Sede del Consiglio di Stato, la Sezione III ha inteso di dover precisare che non c’è stato mancato assolvimento dell’ònere di attivare il soccorso istruttorio nei confronti della succitata lista dal momento che non compete a tale figura giuridica – quanto piuttosto alla Commissione elettorale preposta – la valutazione della regolarità dei documenti prodotti a corredo dell’atto di presentazione delle liste. Senonché, mancato il supporto da una parte e dall’altra, la formazione è stata espunta dall’agone elettorale e ciò – comunque si voglia porre la cosa – concreta un ‘vulnus’; e, per una storia di grappette omesse, è stato armato un ‘caso’ degno di miglior causa.



La I Sez. del Tar Molise aveva accolto il ricorso depositato contro la decisione della Commissione elettorale circondariale di ricusare la lista e la candidatura a Sindaco dell’avv. Luca Fagnani. Il Collegio locale aveva provveduto in tal senso sulla scorta del presupposto che i modelli sottoscritti dai presentatori recavano soltanto un timbro riproducente il contrassegno della lista ma non le generalità del candidato-sindaco e dei candidati-consiglieri i cui nomi risultavano posto su di un’altra pagina scollegata dai predetti moduli. Per il Tar, invece, era possibile ammettere che i sottoscrittori “fossero a conoscenza sia del nominativo del sindaco quanto di quello dei consiglieri”. Nella sostanza per quei Giudici amministrativi “la pacifica indicazione del simbolo” avrebbe consentito di “ritenere pienamente conoscibile quanto meno il nominativo dell’avv. Fagnani associato a quel simbolo”. Peraltro nel medesimo giorno della presentazione 71 sottoscrittori avevano richiesto al Comune il certificato elettorale collettivo, sottolineando di avere sottoscritto per LARINascita. Purtroppo, per il Consiglio di Stato, il Giudice di I grado aveva applicato – erroneamente – l’art. 28, c. 3, del dpr n. 570/1990 secondo il cui dettato gli elettori avrebbero dovuto apporre la propria firma su moduli recanti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati. L’eccezione di inammissibilità formulata sulla scorta della carenza di legittimazione di Prefettura e Commissione è stata ritenuta non meritevole di accoglimento ed il loro appello accolto.

Laddove il succitato decreto prevede che la firma dei sottoscrittori venga apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista e le generalità complete di tutti i candidati. si “esige la sussistenza di un ‘minimum’ di certezza in ordine alla consapevolezza ed alla volontà dei sottoscrittori di presentare un elenco contrassegnato da candidati anagraficamente precisati; e, ai fini dell’ammissibilità, la sussistenza di univoci elementi dimostrativi dell’avvenuto raggiungimento dello scopo. Ebbene, sottolinea Palazzo Spada, gli 11 moduli sciolti “riportano esclusivamente una effige apposta a timbro, col codice fiscale, non graficamente corrispondente al contrassegno di lista, ed i moduli non riportano le generalità dei candidati (sindaco e consiglieri)”. Verrebbe da dire: ma si è fatta soltanto una questione formale! Non è vero, dice il CdS:”Se deve verificarsi un’esigenza di certezza (a cui la forma omessa è funzionale), affinché questa possa ritenersi soddisfatta, eventuali modalità alternative praticate debbono essere equipollenti a quelle legali. In conclusione, per i punti, Fagnani perdé la Coppa (elettorale) ed un valido raggruppamento di idee nuove continua a restare ai margini della lotta politica cittadina, dando maggiore spazio alle altre tre fazioni in gara.

Claudio de Luca