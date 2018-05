Il comandante dei Vigili urbani Albanese chiede di essere trasferito

TERMOLI. Apprendiamo dal cittadino virtuoso, recordman di accessi agli atti al Comune di Termoli – al secolo Ciro Stoico – di una clamorosa evoluzione sul comando della Polizia municipale.

L’attuale vertice ha chiesto di essere trasferito in un altro settore.

«Nel luglio del 2017 con un decreto sindacale a firma del sindaco avv. Angelo Sbrocca il dott. Massimo Albanese veniva nominato Dirigente del Settore Affari Generali e contestualmente gli veniva revocato l'incarico di ““Dirigente della Polizia Municipale – Comandante” – riepiloga Ciro Stoico - avverso questo atto di nomina/revoca il dottor Albanese si rivolse al Giudice del Lavoro del Tribunale di lavoro per essere reintegrato alle mansioni svolte. Nell'ottobre del 2017 il Giudice con una Ordinanza lo reintegra e condanna il comune a pagare le spese legali sostenute dal ricorrente, euro 4.192 euro.

Il sindaco del comune di Termoli lette le motivazioni presenta un reclamo nei confronti dell'Ordinanza emanata dal Giudice di primo grado. Reclamo che non solo viene rigettato ma il comune di Termoli viene nuovamente condannato a corrispondere le spese legali al ricorrente, euro 4.192. Soldi che si vanno a sommare a quelli precedenti ed all'onorario dell'avvocato Gaetano Caterina nominato dal comune di Termoli.

La storia sembrerebbe finita, ma purtroppo o per fortuna il dottor Albanese chiede, con una nota protocollata i primi di maggio, di essere rimosso dall'incarico di dirigente della Polizia Municipale – Comandante ed assegnato ad un altro Settore.

Non so se questo avverrà, ma considerati i motivi addotti credo che il sindaco Sbrocca non acconsentirà. Inoltre il comune di Termoli ha avviato una selezione per 2 istruttori direttivi di vigilanza (D1 -Tenente) per coadiuvare il lavoro del comandante. Questa vicenda dimostra nuovamente che a prescindere da chi sia il responsabile a pagare, con le proprie tasche, sia sempre il cittadino inerme.

Infine e non per ultimo il nuovo avviso di selezione (D1 Tenente) presenta qualche criticità delle quali farò partecipe il sindaco Sbrocca con una nota».