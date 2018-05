Il bis-Conte, Governo politico e Quirinale di nuovo a braccetto

TERMOLI. Potremmo chiamarlo un premier bis-conte, quasi fosse un titolo nobiliare e non un repentino dietrofront rispetto alla debacle di domenica scorsa.

L'infatuazione del Capo dello Stato per Cottarelli si è rivelata tenue, come inesistenti erano le chance di una fiducia data dal Parlamento per i Governo del Presidente e allora val bene una retromarcia.

Come scrive l'Ansa, «Svolta nelle consultazioni per cercare di formare un governo. Alle 19 una dichiarazione congiunta di Di Maio e Salvini annuncia: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Poi il leader del Carroccio ha lasciato Montecitorio dicendo "Vado a Sondrio" senza commentare la notizia del via libera al governo. L'accordo prevede Conte premier

La dichiarazione è giunta dopo un vertice alla Camera dei Deputati tra Di Maio e Salvini cominciato intorno alle ore 15 e al quale si è poi aggegato il prof. Conte.

"Ho sentito dire molte cose in queste ore ma ci tengo a precisare che Fdi non ha mai chiesto poltrone o di entrare nella squadra di governo. Per patriottismo abbiamo detto che davamo una mano perché l'Italia è sotto attacco e non ci possiamo permettere di votare a luglio. Ma non abbiamo mai chiesto posti di governo". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi conversando con i giornalisti».