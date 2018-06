Toma traccia i primi bilanci: “Già due atti importanti e accelereremo ancora di più”

CAMPOBASSO. Per il presidente Toma è già tempo di mini-bilanci. Il governatore ha fatto il punto della situazione ieri, ripercorrendo queste prime battute dell’azione politica condotta insieme alla nuova Giunta e tracciando la rotta per i prossimi interventi in cantiere.

“Ci siamo insediati e, come avevo annunciato in campagna elettorale, i primi due atti sono stati atti importanti - ha spiegato il numero uno di via Genova-

Il primo, per le imprese: abbiamo sbloccato circa 7 mln di euro, erogandolo ai Comuni per pagare lavori effettuati fino al 31.12.2017. Il secondo atto, invece, è stato per le persone svantaggiate. In particolare, abbiamo assegnato oltre 3 MLN di euro in favore della non-autosufficienza”.

Ai primi provvedimenti ne faranno seguito altri, anche nel breve periodo. Gli assessori, come anticipa il presidente, sono già al lavoro in questo senso:

“L’avevo promesso: siamo partiti in velocità e accelereremo ancora di più, perché tantissime cose ci sono ancora da fare. La Giunta è completa, gli assessori sono al lavoro sul territorio e vedrete anche me ancora più spesso sul territorio, perché - ha concluso Toma - voglio essere vicino quotidianamente è costantemente al popolo molisano”.