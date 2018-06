Calenda (Lega): "Salvini all'Interno è sinonimo di sicurezza"

Isernia - "La formazione del Governo Lega-M5s, guidato dal professore Giuseppe Conte, è senz'altro la vittoria dei cittadini. Dopo 88 giorni, contraddistinti da momenti di tensione, che hanno fatto temere il ritorno alle urne, oggi è un giorno di festa".

Filomena Calenda, consigliera regionale Lega per Salvini, accoglie positivamente il Governo giallo-verde e augura un buon lavoro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri e "soprattutto a chi ha creduto in questa sfida, Matteo Salvini e Luigi di Maio".

"La Lega e il nostro Ministro, Matteo Salvini - afferma - hanno lavorato tantissimo in questi mesi, per non tradire i cittadini, i tanti elettori che lo scorso 4 marzo hanno indicato con chiarezza le proprie scelte. Avere Salvini al dicastero dell'Interno, è per tutti noi sinonimo di sicurezza. Il programma elettorale che Salvini ha inserito nel contratto di governo, condiviso con il M5s, darà alla nostra Italia, una nuova identità storica. Il nostro Paese non sarà più il fanalino di coda in un'Europa sbilanciata verso quelle nazioni che, fino a oggi, hanno dettato le regole dei giochi politici ed economici".

"La squadra di governo scelta da Salvini e di Maio - conclude - è l'identikit di un'Italia che è pronta a cambiare".