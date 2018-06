Governo Conte a Palazzo Chigi e la base giallo-verde pensa già alle Comunali

TERMOLI. Dai banchetti al Governo. In questi ultimi anni tra le forze politiche che hanno guadagnato in pubblica piazza la palma dei più presenti sicuramente i referenti locali di Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini. Ora si trovano al Governo, con i rispettivi leader nel ruolo di vicepremier.

Abbiamo chiesto ai due esponenti locali, il portavoce pentastellato in Consiglio comunale Nick Di Michele e al responsabile organizzativo leghista Anacleto Monti come giudicano questo momento storico, sancito dalla nascita del Governo giallo-verde, guidato dal premier originario dell’Appennino dauno Giuseppe Conte.

Un binomio che, addirittura, in Molise potrebbe accreditare l’ipotesi di nuove alleanze, chissà cosa accadrà alle amministrative del nuovo anno, come già esponenti salviniani in mattinata hanno sdoganato nell’agone politico regionale.

«Sono stato lungimirante quando circa due anni e mezzo fa dissi a Nick Di Michele che per far fuori la vecchia politica dovevamo unirci e a distanza di due anni e mezzo questo è accaduto a livello nazionale, ora ripropongo per le prossime amministrative di preparare un programma che ci vede già su tanti punti condivisibili».

Per Monti, «L'incarico dato dal Presidente della Repubblica al neo presidente del Consiglio Conte è stato un incarico voluto soprattutto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, la nostra base avendo accettato il contratto adesso si spera 'come lo sperano anche i cittadini italiani' che il neo presidente del Consiglio porti avanti i punti fissati nell'accordo di programma. La speranza di molti giovani è legata a questo progetto, il lavoro per far ripartire l'economia, nel Molise abbiamo la nostra capogruppo Aida Romagnuolo che già si sta prodigando per trovare risorse e per dare un volto nuovo al Molise. Un in bocca al lupo per il lavoro non facile al presidente Toma».

Infine, uno sguardo alla piazza, vissuta innumerevoli volte in questi anni. «Non ci aspettavamo un’affluenza così importante ai nostri appuntamenti, dove le centinaia di cittadini che si sono avvicinate al nostro gazebo per porre la firma e siglare con un sì oppure con un no al contratto fatto tra Lega e 5stelle; è con grande soddisfazione che abbiamo avuto modo di recepire i malumori della gente dove ci chiedevano se questo Governo si faceva oppure no. Termoli vuole un cambiamento e noi della Lega cercheremo quel rinnovamento che i cittadini ci chiedono noi siamo pronti e ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno supportato».

«Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono poi vinci.

In pochi anni un movimento politico è riuscito, con le sue idee con le sue regole, ad arrivare al Governo di una delle nazioni più potenti al mondo», parole pronunciate da Nick Di Michele.

«La cosa più importante però resta che in questi ultimi mesi, la quasi totalità dei cittadini italiani è tornata ad interessarsi di politica e quindi della cosa pubblica, questo era il nostro auspicio questa era la nostra mission.

Ora ci attende un grande lavoro per restituire agli italiani dignità e sicurezza.

Con questa squadra di governo di potrà far molto.

Per concludere un ringraziamento vero va a quei due visionari che hanno permesso tutto ciò, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio».