Rinaldi a segno: dopo 3 anni e mezzo si riaccende la luce a Marinelle

TERMOLI. La zona di Termoli Sud un po' meno buia di sera e di notte. Lo scorso 28 novembre il capogruppo della lista civica Alleanza per Termoli, dirigente azzurro, Francesco Rinaldi, ha preso carta e penna - stavolta letteralmente - e ha inviato una richiesta esplicita al sindaco Sbrocca, al dirigente ai Lavori pubblici Bove, alla dirigente alle Finanze Cravero, nonché al prefetto Federico e al segretario generale Tenore. In quella missiva, Rinaldi chiedeva un preciso impegno di spesa per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione in zona Rio Vivo-Marinelle, precisamente nel tratto di strada adiacente all'Ultravolo. L'impianto era fermo da 3 anni (allora) a causa di un furto di cavi di rame e venne lasciato all'abbandono. Rinaldi si procurò sin dal gennaio 2015 un preventivo di spesa.

Finalmente, alcuni giorni or sono, i lavori di riallaccio sono stati effettuati e la zona non è più al buio.

«Sono soddisfatto per questo intervento, anche se poteva avvenire prima. Si tratta di una zona abbandonata dagli amministratori, colpevolmente, visto che è di fatto una litoranea. La linea ha avuto un costo molto alto ed è stato eseguito anche grazie a una collaborazione stretta con i Lavori pubblici. Questo intervento deve far riflettere perché è un consigliere di minoranza a occuparsi con tanta voglia di problemi noti a maggioranza e giunta», chiosa Rinaldi.