«Quer pasticciaccio brutto....» della sosta a pagamento by-night

TERMOLI. Da quale parte si veda, l’affaire dell’estensione - poi dilatata nel tempo - delle strisce blu a mezzanotte è stata gestita davvero con i piedi.

Utenti ancora più imbizzarriti dopo il dietrofront del Comune di Termoli e della Publiparking.

Uno di loro ha voluto scrivere tutta la propria rimostranza a Termolionline.

«Strisce blu il comune comunica il 10 giugno ma sui cartelli c'è scritto il primo giugno

Ieri sera ho letto la comunicazione del sindaco riferita al pagamento del parcheggio strisce blu in vigore dal 10 giugno, caro sindaco come si evince dalla foto in allegato, sulla cartellonistica che regolamenta il pagamento dei parcheggi blu c'è scritta la data del primo giugno. Personalmente ieri sera onde evitare di incorrere in multe, ho pagato fino alle ore 24 e, come me, tanti cittadini; per favore provvedete a far correggere la cartellonistica ingannevole a questo punto. Sembra proprio che l'organizzazione non sia di casa in questa amministrazione...

P.S. chiederò il rimborso delle quote parcheggio pagate in maniera errata».

Molto più corrosivo il cittadino virtuoso Ciro Stoico, che ha postato il suo pensiero nel gruppo “La Termoli che non va col titolo «Nel blu dipinto di blu».

«Mentre Domenico Modugno si dipingeva le mani e la faccia di blu, la giunta Sbrocca con una grande pennellata si accinge a trasformare gli stalli sul lungomare Nord da bianchi a blu. L'unica zona del litorale termolese dove vi è una presenza consistente di spiaggia libera. Per questi motivi la vicenda da un punto di vista etico è immorale. Provate ad immaginare tutti gli anziani e i genitori disoccupati che nel portare i propri cari al mare (spiaggia libera) saranno costretti a pagare la sosta, quando fino all'anno scorso l'unica incombenza era quella di alzarsi un po’ prima.

Non contenta, per venire incontro alle esigenze dei cittadini modifica anche i periodi, allungando quello “estivo” dal primo giugno al 30 settembre (1 mese in più) e per non farsi mancare niente ha allungato anche le ore di sosta a pagamento dalle 20:00 alle 24:00. Contrordine nel tardo pomeriggio del 2 giugno: con un post sulla pagina Facebook si comunica alla cittadinanza che: “Riguardo all'estensione dell'orario dei parcheggi a pagamento si comunica che le tariffe sono rimaste invariate e che l'estensione della fascia di pagamento fino alle ore 24.00 entrerà in vigore a partire dal prossimo 10 giugno 2018 e sarà valida fino al 30 settembre”. Decisamente vergognoso.

Mentre restiamo in attesa che venga pubblicata la delibera giuntale che modifica orari e collocazione degli stalli “Blu” chiediamo al sindaco Sbrocca chi rimborserà gli inermi cittadini che ingiustamente hanno pagato la sosta?»

Infine, vogliamo sottolineare come la Publiparking srl ha rilasciato una dichiarazione all’odierna edizione del Tgr Molise, assicurando che fino al 9 giugno tutto rimane come sempre, ma non si capisce se di sera si pagherà fino alle 20, oppure fino alle 22. E per concludere anche il fatto che il sito web dedicato riporti ancora le vecchie indicazioni del periodo 15 giugno-15 settembre denota la totale approssimazione con cui è stata gestita la faccenda.