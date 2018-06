Sanità, parte il “tour” del Movimento 5 Stelle negli ospedali molisani

CAMPOBASSO. Tra le priorità programmatiche del Movimento 5 Stelle, la riorganizzazione del comparto sanitario rappresenta un passo fondamentale.

Era stato lo stesso Greco, ex candidato governatore e attuale consigliere regionale dei grillini, a tracciare la rotta in campagna elettorale, indicando come obiettivo una “sanità pubblica di qualità” a servizio dei cittadini.

Oggi il Movimento torna a ribadire l’urgenza di un “piano di risanamento chiaro, preciso, che garantisca un servizio di qualità a chiunque, in qualunque luogo, in qualsiasi momento e per qualsiasi patologia”.

Per questo i pentastellati hanno organizzato un tour tra gli ospedali del Molise, partito da Agnone, che nei prossimi giorni toccherà anche Campobasso, Isernia, Termoli, Larino e Venafro.

“I nostri portavoce - si legge nel comunicato- visiteranno gli ospedali regionali per verificare carenze organizzative e strutturali, per capire come sfruttare i punti di forza, per comprendere le difficoltà degli operatoriparlando direttamente con loro e per studiare soluzioni veloci e concrete. Abbiamo denunciato le pericolose carenze del sistema delle emergenze-urgenze; abbiamo denunciato l’assurda assenza di un reparto di Neurochirurgia nel principale ospedale della regione; abbiamo denunciato il progetto regionale che prevede la chiusura dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e il conseguente trasferimento di tutti i reparti presso gli edifici, esistenti e da realizzare, della Fondazione Giovanni Paolo II”.

“Dopo Agnone - assicurano gli esponenti del Movimento 5 Stelle Molise - nei prossimi giorni i nostri portavoce visiteranno anche il Cardarelli di Campobasso, il Veneziale di Isernia, il San Timoteo di Termoli, il Vietri di Larino e il Santissimo Rosario di Venafro. Dopo ogni tappa i nostri portavoce racconteranno i problemi e i punti di forza di ogni ospedale e alla fine del tour presenteranno una serie di atti istituzionali e di proposte migliorative dell'intero sistema sanitario regionale”.