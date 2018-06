Troppi debiti e Comune segnalato alla centrale rischi, la Cravero blocca i pagamenti

TERMOLI. Per quale ragione il Comune di Termoli ha esteso il pagamento della sosta sulle strisce blu fino a mezzanotte per ben 4 mesi l’anno?

La risposta a questa domanda è insita nella lettera con cui il dirigente responsabile del settore Bilancio e Finanze, Carmela Cravero, ha certificato uno stato finanziario critico per l’ente di via Sannitica, tanto da dichiarare (questo appena il 25 maggio scorso) che fino a quando non saranno superate le criticità rilevate, non saranno apposti pareri di regolarità contabile favorevoli su delibere e determine e non ci saranno ulteriori pagamenti, se non per assicurare l’erogazione di stipendi e la copertura delle rate di ammortamento dei mutui e di altre situazioni indifferibili.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, denunciato dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele in una apposita conferenza stampa ospitata nella sala di via Cina.

In soldoni, quasi 6 milioni di euro di fatture scadute giacciono in municipio e il ricorso al credito con l’anticipazione di cassa è stato bloccato – altra tegola non di poco conto – poiché la tesoreria ha rilevato una segnalazione alla centrale rischi per effetto di fatture cedute a società di intermediazione non contestate ai creditori e non liquidate dai settori di competenza.