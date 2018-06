«Con la Bandiera Blu non si sconfigge il degrado al Lido»

CAMPOMARINO LIDO. Gira e rigira, al Lido i problemi sono sempre gli stessi. Degrado, degrado e degrado. Buon per chi ha conferito comunque la Bandiera Blu alla località più a Sud del Molise, altrimenti il vessillo della Fee simbolo dell’accoglienza turistica sarebbe mancato su tutto il litorale della nostra regione. Tuttavia, c’è chi incalza l’amministrazione Cammilleri ed è il capogruppo di Campomarino nel Cuore, Antonio Saburro, che ogni inizio d’estate (balneare, non da calendario gregoriano) compie un sopralluogo nel primo fine settimana di giugno e attraverso il proprio profilo Facebook denuncia quanto rinvenuto ieri pomeriggio, alle 17, a Campomarino lido (domenica 3 giugno).

«Se il buongiorno si vede dal mattino, vuol dire che anche quest'anno avremo grossi problemi per la raccolta rifiuti. Purtroppo il nuovo appalto anche quest'anno non partirà e nel frattempo è stata fatta una ulteriore proroga alla vecchia ditta. Campomarino è l’unica località del Molise ad aver ottenuto la Bandiera Blu. Per conseguirla o esserne confermati, una località deve rispondere a determinati requisiti (33 criteri internazionali).

Ogni anno la Fee assegna la Bandiera Blu a tutte le località che rientrano in determinati parametri e che rispondono a caratteristiche ben precise, secondo un rigido protocollo. Sulle spiagge devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, inoltre devono essere disponibili contenitori distinti per la raccolta differenziata sulla spiaggia ed in prossimità di essa. Tra gli altri requisiti, l'accesso in spiaggia dei cani e di altri animali domestici deve essere strettamente controllato. Mi fermo a questi due punti (considerata l'importanza che riveste la raccolta differenziata tra i punti indicati dalla Fee. Beh, dal sopralluogo compiuto al Lido, c’è solo sfacelo, con numero di cassonetti insufficiente, l’olezzo che proviene da quelli insediati e stracolmi e una montagna di rifiuti in strada, nei vari siti», denuncia Saburro, che già affila le lame per la campagna elettorale 2019.