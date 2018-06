Asporto di gelati, kebab e bibite: obblighi di gestori e clienti sul decoro urbano

TERMOLI. A distanza di 10 mesi e mezzi il sindaco Sbrocca torna a bomba su decoro urbano e aggiorna l’ordinanza che aveva già emesso il 24 luglio dello scorso anno, disciplinando somministrazione e asporto di cibi e bevande.

«La tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione soprattutto in relazione alla vocazione turistica di questo Comune;

il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado quali l'abbandono indiscriminato di rifiuti in aree pubbliche, l'insudiciamento di pubbliche vie e piazze con il getto rifiuti e/o oggetti;

tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana e del viver civile, oltre a rappresentare una limitazione alla corretta fruibilità di aree e spazi pubblici;

rilevato che una grande quantità di alimenti e bevande da asporto (a titolo indicativo ma non esaustivo: gelato, kebab, birra, alcolici, bibite etc.) viene rovesciata con noncuranza sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze) in corrispondenza degli esercizi pubblici (bar, gelaterie, friggitorie, pizzerie ecc.) soprattutto di quelli non dotati di dehors e privi di appositi contenitori per la raccolta, da cui vengono somministrati, in tal modo arrecando danno al decoro della zona con l’insudiciamento della pavimentazione e con la formazione di odori cattivi e persistenti;

preso atto del disagio che la popolazione avverte per l’ingente quantitativo di rifiuti derivanti dal consumo di alimenti da asporto (plastica, cartoni per pizze ecc.) e il loro abbandono a terra in prossimità dei suddetti esercizi o in prossimità dei cestini stradali destinati in parte alla raccolta differenziata ed in parte alla raccolta del secco residuo;

rilevato che tali fenomeni si verificano soprattutto durante il periodo estivo per via del grande afflusso di popolazione, e la concomitante elevata temperatura favorisce il diffondersi di odori sgradevoli, nonché il proliferare di insetti e/o animali indesiderati attirati dalla disponibilità di cibo;

rilevata, inoltre, la presenza di una notevole quantità di mozziconi di sigarette gettate sul suolo pubblico in corrispondenza degli esercizi dove gli avventori si trovano a sostare per effettuare le consumazioni; rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro della città, rammentando che, a tal fine, è fondamentale la collaborazione tra gli utenti del servizio e la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, che la prevenzione della formazione dei rifiuti e degli inconvenienti igienici in generale, oltre a eliminare il disagio, permette di risparmiare tempo e risorse economiche a vantaggio di tutta la collettività;

evidenziato che, oltre alle azioni intraprese nel merito dall’Amministrazione Comunale, anche i somministratori di alimenti e bevande da asporto devono impegnarsi per evitare lo scadimento del decoro cittadino, invitando i clienti ad assumere un comportamento civile e responsabile;

ritenuto di dover provvedere nel merito, a salvaguardia dell’ambiente urbano, dell’igiene e del decoro pubblico;

E’ fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori e/o persone incaricate della gestione a qualsiasi titolo di esercizi pubblici, anche di natura stagionale, che somministrano alimenti e bevande da asporto (a titolo indicativo ma non esaustivo: gelato, kebab, birra, alcolici, bibite etc.), con o senza dehors, fino al 30 settembre del corrente anno: di ridurre il più possibile il rischio che detti alimenti possano rovesciarsi sul suolo pubblico, intervenendo anche preventivamente, utilizzando contenitori per l’asporto studiati per mantenere il più possibile la tenuta;

tenere costantemente pulite durante l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche e di uso pubblico che siano occupate dagli stessi o che siano date in concessione; lavare, immediatamente prima della chiusura, tutto il suolo pubblico in corrispondenza del proprio esercizio che risulti sporco per il rovesciamento di alimenti, mediante un efficace versamento di acqua ricorrendo eventualmente anche allo spazzamento, in modo da mantenere e preservare per quanto possibile lo stato di igiene e decoro della città;

dotarsi, e tenere esposti in corrispondenza dell’esercizio per tutta la durata dell’apertura, contenitori gettacarte per esterni di volumetria adeguata al quantitativo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti somministrati, i quali dovranno essere dotati di sacchi a tenuta che, una volta pieni, saranno conferiti al gestore del servizio di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti; gli stessi contenitori dovranno essere custoditi all’interno dei rispettivi locali durante l’orario di chiusura, lavati e sanificati periodicamente e secondo necessità;

dotarsi, e tenere esposti in corrispondenza dell’esercizio per tutta la durata dell’apertura, posacenere per esterni di capacità adeguata al numero di avventori che sostano all’esterno per fumare; sarà cura e onere dell’esercizio svuotare e conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti; gli stessi posacenere dovranno essere custoditi all’interno dei rispettivi locali durante l’orario di chiusura e mantenuti in condizioni decorose».

Per chi non ottempera previste sanzioni da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta di 50 euro.