TERMOLI. «La posizione del Comune è finanziariamente tranquilla».

A poche ore dalla divulgazione del documento con cui la dirigente alle Finanze aveva evidenziato criticità finanziarie del Comune di Termoli, la stessa Carmela Cravero risponde e smentisce i toni usati dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele.

«Gentile Direttore,

apprendo dal suo giornale la notizia veicolata ieri, 4 giugno 2018, in conferenza stampa dal consigliere comunale di opposizione Di Michele, il quale, senza aver richiesto e ottenuto autorizzazione ad accedere agli atti e senza aver mai interloquito sull’argomento con me o con l’assessore di riferimento, ha messo in giro una nota riservata, a mia firma, appunto quella datata 24 maggio 2018, destinata a finalità interne, indirizzata principalmente al segretario generale e ai colleghi dirigenti.

Segnalavo in quell’occasione ai destinatari diretti della nota, portata internamente a conoscenza soltanto degli organi politici e del collegio dei revisori, la necessità di compilare per tempo il questionario destinato a rilevare i fabbisogni standard, così consentendo all’ente di acquisire i trasferimenti statali perequativi nel rispetto dei tempi di legge.

Ed è chiaro, e lo si evince dal testo della nota consegnata da qualcuno al consigliere Di Michele, in forma del tutto clandestina e in violazione del più elementare segreto d’ufficio, dallo stesso consigliere poi distribuita agli organi di stampa con un personale costrutto deduttivo, che dal mancato adempimento sarebbero derivate immancabilmente le previste penalità di legge (blocco dei trasferimenti) con forte pregiudizio per gli equilibri di cassa.

Devo precisare che il deficit di cassa da me citato nella nota, elevato poi in conferenza stampa a “crimine contabile” con scenari apocalittici di bilancio e di affidabilità finanziaria, è solo di natura temporanea, non è assolutamente ascrivibile a mala gestione corrente ed è una caratteristica costante di ogni amministrazione comunale, senza escludere alcuna di quelle cessate, appartenute ad un passato prossimo o anche a quello più remoto della città di Termoli, e ancora lo sarà, purtroppo,per le amministrazioni a venire, pur in assenza di colpe gestionali proprie, ma sempre per ragioni congiunturali e con ciclica periodicità.

Detto questo, la invito a voler rendere pubblica la circostanza che, dopo quella mia doverosa segnalazione interna, che si ripete nei confronti dei colleghi di lavoro sempre in prossimità di ogni importante adempimento contabile, tutte le criticità da me elencate, a mero titolo esemplificativo e per comprensibili impulsi sollecitatori, sono state ampiamente superate grazie alle risposte avute dai dirigenti che hanno diligentemente compilato il questionario per le parti da ciascuno dovute.

Se qualcuno si fosse con me relazionato prima di divulgare notizie screditanti, volutamente riformattate per fare clamore, si sarebbero evitati interventi che comunque nuocciono all’immagine esterna dell’istituzione comunale, da chiunque amministrata.

Con riferimento, poi, alla segnalazione del Comune alla “centrale” rischi, devo evidenziare che essa è dipesa solo dal parziale mancato pagamento di alcune fatture cedute da creditori a società di intermediazione bancaria, per le quali gli uffici competenti hanno in corso le necessarie verifiche prima di procedere alla relativa liquidazione, nonché da fatture cedute e non pagate in quanto la relativa cessione non è stata accettata dall’Ente; anche questa segnalazione, però, con le dovute corrispondenti note correttive e certificative, è stata superata, per cui la posizione del Comune può dirsi, oggi, del tutto normalizzata, finanziariamente tranquilla.

Tengo, infine, a precisare, a conferma di quanto sin qui detto, ma anche a tutela dell’istituzione comunale, che, a torto, è stata vilipesa da un immeritato pubblico discredito, del tutto infondato, che il Tesoriere comunale ha messo a disposizione l'anticipazione di legge già dal 4 gennaio 2018. L'iter amministrativo ha richiesto un tempo più esteso dovuto ad aspetti di normale attività bancaria. Inoltre in considerazione del lasso di tempo intercorso, il tesoriere ha ulteriormente avallato l'autorizzazione concessa dopo aver acquisito il favorevole giudizio di rating sul consuntivo 2017 appena approvato dal consiglio comunale.

Va da sé che i pagamenti ai creditori, contrariamente a quanto in modo arbitrario lasciato intendere in conferenza stampa, saranno invece correnti, concorrendo questo dato da solo a delegittimare, se ancora ve ne fosse bisogno, un allarme fuori luogo, fuori tempo, fuori controllo, inopportuno, per questo manierato e strumentale».