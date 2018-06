Il Pd studia il “nuovo corso”: fissata la prossima assemblea regionale

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico prova a rimettere insieme i pezzi. E lo farà, nell’assemblea regionale convocata dal presidente Laura Venittelli del prossimo 16 giugno, in una situazione non certo semplice.

L’incontro - programmato su esplicita richiesta, datata al 30 aprile scorso, di dodici membri dell’assemblea aventi diritto al voto - avverrà infatti in un quadro generale assai complesso.

Le “batoste” elettorali delle politiche, prima, e delle regionali, poi, hanno inciso in maniera profonda su una compagine già minata da frizioni interne, divisioni e musi lunghi. Stesse criticità che avevano portato a “mal di pancia” e scissioni, alla conseguente nascita del fronte alternativo di Molise 2.0 e a “strappi” frettolosamente ricuciti - in extremis e nel segno di un’agognata “unità nella discontinuità” rispetto all’allora uscente governo Frattura - attorno al nome di Carlo Veneziale. Una sfida persa. Uno spartiacque politico. Perché il responso delle urne ha aperto un solco profondo nell’area Dem, che ora si trova a dover fare i conti con questioni non più prorogabili. Tra queste ci sarebbe anche quella relativa all’individuazione del prossimo segretario regionale, date le dimissioni di Micaela Fanelli. Il tema, però, non rientrerà nel prossimo confronto in programma: il Pd si ritroverà attorno a un tavolo, tra undici giorni, per analizzare le due ultime sessioni elettorali e studiare le strategie di rilancio. Slitterà dunque ancora un po’ la “consegna” del mandato al nuovo segretario.

Si legge infatti nella nota ufficiale che l’ordine del giorno affronterà le seguenti tematiche: analisi del voto delle elezioni politiche e regionali; rilancio azione del Partito; iniziative da intraprendere e determinazioni.

Non è escluso, però, che dal dibattito del dopolavoro ferroviario di Campobasso (che andrà di scena dalle 9.30, orario di prima convocazione, fino alle 14) possa scaturire la richiesta di un rinnovamento forte, capace di coinvolgere non solo azioni e programmi, ma anche lo stesso organigramma del partito. L’ipotesi delle primarie, in casa Pd, è dunque tutt’altro che tramontata.